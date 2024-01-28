Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα μικρό φυλάκιο των ΗΠΑ στην Ιορδανία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, να προειδοποιεί για αντίποινα, δείχνοντας ως υπεύθυνο το Ιράν.

Ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού κάνει λόγο και για 25 τραυματίες. Ωστόσο, ο αριθμός των τραυματιών αυξάνεται καθώς 34 μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού εκτιμάται ότι μπορεί να φέρουν τραύματα στο κεφάλι, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Είναι η πρώτη φορά που Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώνονται από εχθρικά πυρά στη Μέση Ανατολή από την αρχή του πολέμου της Γάζας.

Η επίθεση που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο των τριών Αμερικανών στρατιωτών στον Πύργο 22 της Ιορδανίας κοντά στα σύνορα με τη Συρία αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση μιας ήδη επισφαλούς κατάστασης στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το CNN.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής για την επίθεση από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν και άλλους αξιωματούχους.

«Ενώ ακόμη συγκεντρώνουμε τα στοιχεία για την επίθεση, γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε από ριζοσπαστικές μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν που δρουν στη Συρία και το Ιράκ», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση.

Ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι οι υπεύθυνοι για την επίθεση θα λογοδοτήσουν τη στιγμή και με τον τρόπο που θα επιλέξουν οι ΗΠΑ.

«Η Τζιλ και εγώ ενωνόμαστε με τις οικογένειες και τους φίλους των πεσόντων μας και των Αμερικανών σε όλη τη χώρα στο πένθος για την απώλεια αυτών των πολεμιστών σε αυτήν την απεχθή και εντελώς άδικη επίθεση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Last night, three U.S. service members were killed, and many wounded, during an unmanned aerial drone attack on our forces stationed in northeast Jordan near the Syria border.



Jill and I join the families and friends of our fallen in grieving the loss of these warriors in this… — President Biden (@POTUS) January 28, 2024

Παράλληλα, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας δήλωσε ότι η επίθεση δεν έγινε στο έδαφος της χώρας.Ο Mουχάμαντ αλ Μπουμπαϊντίν δήλωσε στο ιορδανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο al Mamlaka ότι η επίθεση είχε στόχο την αμερικανική βάση Αλ-Τανφ στη Συρία.

Μέχρι την Παρασκευή σημειώθηκαν περισσότερες από 158 επιθέσεις κατά των δυνάμεων των ΗΠΑ και του συνασπισμού στο Ιράκ και τη Συρία.

Δεν είναι σαφές γιατί η αεράμυνα απέτυχε να αναχαιτίσει το drone, το οποίο φαίνεται να είναι η πρώτη γνωστή επίθεση στον Πύργο 22 από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στις δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού στις 17 Οκτωβρίου. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στο φυλάκιο βρίσκονται εκεί ως μέρος μιας αποστολής παροχής συμβουλών και βοήθειας με την Ιορδανία .

