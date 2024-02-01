Πανηγυρίζει ο Βίκτορ Όρμπαν μετά την ευρωπαϊκή συμφωνία ενίσχυσης της Ουκρανίας με 50 δισ. ευρώ. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός αποτελούσε το «αγκάθι» για να δοθεί η κρίσιμη για τις πολεμικές προσπάθειες του Κιέβου οικονομική ενίσχυση.



«Τα κεφάλαια της Ουγγαρίας δεν θα καταλήξουν στην Ουκρανία και έχουμε έναν μηχανισμό ελέγχου στο τέλος του πρώτου και του δεύτερου έτους. Η θέση μας για τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένει αμετάβλητη: χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτικές συνομιλίες» δηλώνει ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο X.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw February 1, 2024

Το παρασκήνιο με τον Ορμπάν

Η αγωνία για την έκβαση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής δεν κράτησε πολύ, καθώς από νωρίς επετεύχθη συμβιβασμός με τον Ούγγρο πρωθυπουργό με την προσθήκη στα συμπεράσματα μίας παραγράφου που προβλέπει τη δυνατότητα σύγκλησης Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε δύο χρόνια για να επανεξεταστεί η εκτέλεση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου που περιλαμβάνει και τη «Διευκόλυνση για την Ουκρανία». Είχε προηγηθεί η πολυμερής συνάντηση με τον Όρμπαν που συγκάλεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Ο Ούγγρος ηγέτης είχε προκαλέσει την οργή των ομολόγων του, καθώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα το πρωί, η Βουδαπέστη συνέχιζε να βάζει τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις για να πει το «ναι» στη βοήθεια για την Ουκρανία και δεν είχε δείξει την παραμικρή ένδειξη ευελιξίας. Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρών κυρώσεων, ακόμα και με την ενεργοποίηση του άρθρου 7 των Συνθηκών της ΕΕ που προβλέπει την στέρηση ψήφου στα Συμβούλια, ο Βίκτορ Όρμπαν ήρε τις αντιρρήσεις του και τους εκβιασμούς του με την έναρξη της σημερινής έκτακτης Συνόδου Κορυφής.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

