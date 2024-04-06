Λογαριασμός
«Πυρ» άνοιξε θαμώνας σε μπαρ στη Φλόριντα - Δύο νεκροί επτά τραυματίες

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών ξεκίνησε έπειτα από έναν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας θαμώνας έβγαλε όπλο και κατόπιν πυροβόλησε

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών ένας αστυνομικός, σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ στο Ντόραλ, στη Φλόριντα, νωρίς σήμερα το πρωί τοπική ώρα, έγινε γνωστό από την αστυνομία.

Η ανταλλαγή των πυροβολισμών ξεκίνησε έπειτα από έναν διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας θαμώνας έβγαλε όπλο και κατόπιν πυροβόλησε και σκότωσε έναν φύλακα, ο οποίος του απάντησε. Οι έξι από τους ανθρώπους που δέχθηκαν πυρά ήταν θαμώνες και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ΗΠΑ καταγράφουν το υψηλότερο επίπεδο ανθρωποκτονιών από πυροβόλα όπλα μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα εισοδήματα και πληθυσμούς άνω των 10 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μετρήσεων και Αξιολόγησης της Υγείας της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

