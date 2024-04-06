Οι σερβικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως συνέλαβαν δύο συνεργούς στην υπόθεση του 2χρονου κοριτσιού το οποίο σκοτώθηκε αφότου παρασύρθηκε από ένα όχημα με τον οδηγό και τον επιβάτη του να κρύβουν στη συνέχεια το πτώμα της μέσα σε μια παράνομη χωματερή, προτού το μεταφέρουν σε άγνωστη τοποθεσία.

Η μικρή Ντάνκα Ίλιτς είχε εξαφανιστεί την 26η Μαρτίου από την πόλη Μπορ (ανατολικά) και το πρόσωπό της πρωταγωνιστούσε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίων για 10 ημέρες, όταν οι αρχές ανακοίνωσαν την Τετάρτη δύο πρώτες συλλήψεις.

Το σερβικό υπουργείο Εσωτερικών είχε τότε εξηγήσει ότι, βάσει των πρώτων στοιχείων, το κοριτσάκι είχε χτυπηθεί από το αυτοκίνητο λίγα λεπτά αφότου διέφυγε της προσοχής των γονιών της.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο οδηγός και ο επιβάτης του οχήματος έκρυψαν στη συνέχεια το πτώμα της σε έναν χώρο που χρησιμοποιείται ως παράνομη χωματερή.

Σήμερα, πρόσθεσε ότι οι δύο συλληφθέντες είναι οι φερόμενοι συνεργοί τους που τους βοήθησαν να μεταφέρουν το πτώμα από την παράνομη χωματερή προς μία περιοχή που παραμένει άγνωστη, πιθανόν την 28η Μαρτίου.

Η αστυνομία συνεχίζει να ψάχνει τη σορό του παιδιού, καθώς οι ύποπτοι δεν έχουν αποκαλύψει που την έχουν κρύψει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

