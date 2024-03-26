Stop στη χρήση των social media για παιδιά κάτω των 14 ετών βάζει η Φλόριντα με νέο σαρωτικό νόμο που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον ερχόμενο Ιανουάριο

Με τίτλο HB3 και υπογεγραμμένο από τον κυβερνήτη Ron DeSantis, το νομοσχέδιο καθοδηγεί τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διαγράψουν τους λογαριασμούς των ατόμων κάτω των 14 ετών και εισάγει πρόστιμα έως και 50.000 δολλάρια για παραβάσεις.

Πρόκειται για εφαρμογές μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, YouTube και WhatsApp.



Ο νόμος που υπογράφει ο κυβερνήτης Ron DeSantis ορίζει ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης οφείλουν να διαγράψουν τους λογαριασμούς των ατόμων κάτω των 14 ετών.

Τα παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών θα χρειαστούν επίσης τη γονική συναίνεση πριν εγγραφούν σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το Snapchat.

Οι εταιρείες που δεν διαγράψουν λογαριασμούς, κινδυνεύουν να μηνυθούν για λογαριασμό παιδιών - με τον ανήλικο να επιδικάζεται έως και 10.000 δολλάρια. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως και 50.000 ανά παράβαση του νόμου.

Ήδη αρκετές εταιρίες αντιδρούν καθώς ισχυρίζονται ότι ο νόμος παραβιάζει το σύνταγμα των ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός ομιλητής της πολιτείας Πολ Ρένερ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο την κορυφαία του προτεραιότητα και είπε ότι «ένα παιδί στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του δεν έχει την ικανότητα να γνωρίζει ότι απορροφάται από αυτές τις εθιστικές τεχνολογίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.