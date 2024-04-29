Ξεχειλίζει η οργή των συγγενών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους στην φονική πυρκαγιά στο Μάτι με το άκουσμα των ποινών από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, έξι χρόνια μετά. Μάλιστα ένας άνδρας που βρισκόταν στο ακροατήριο πέταξε μια καρέκλα προς τον Βασίλη Ματθαιόπουλο.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου» γράφει ο άνδρας με ανάρτησή του στο Facebook που πέταξε την καρέκλα. «Πέταξα καρέκλα στον Ματθαιόπουλο και βρίσκομαι στο αστυνομικό τμήμα. Αναλαμβάνω την ευθύνη της πράξης μου και είμαι ο μόνος σε αυτήν την αίθουσα που αναλαμβάνει ευθύνη», αναφέρει στην ανάρτησή του για όσα εκτυλίχθηκαν στη δικαστική αίθουσα σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι συγγενής του πατέρα με τα δίδυμα κοριτσάκια, που κάηκαν αγκαλιά με τον παππού και τη γιαγιά τους.

Σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς

Ωστόσο, σφοδρή ήταν η αντίδραση και των υπόλοιπων συγγενών που βρισκόντουσαν εντός της δικαστικής άιθουσας.

"Να τους δώσετε και επαίνους" ακούστηκε να φωνάζει κάποιος.

‘’Το δικαστήριο σας αποτελεί προσβολή για τους νεκρούς, τους ζωντανούς και την αλήθεια’’: με τον τρόπο αυτό εξέφρασε την αντίδραση του ένας από τους κατοίκους της περιοχής ακούγοντας τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να ζητούν ελαφρυντικά από το δικαστήριο.

"Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες είναι... Δεν μπορώ άλλο... Περίμενα έξι χρόνια ...Θα το πάθω το εγκεφαλικό σήμερα. Έχετε καταλάβει τι δικάσατε;" , είπε μια γυναίκα…

Χειροκροτήματα αποδοκιμασίας σε κάθε διακοπή... Συγχαρητήρια … Τσίπα δεν έχετε... Ξεφτιλισμένοι… Ελεεινοί... Στην τρύπα σας...Δεν είστε άνθρωποι’’ φώναζαν οι συγγενείς αδυνατώντας να πιστέψουν την απόφαση της δικαιοσύνης που περίμεναν να αποδοθεί...

Κατά τις εισηγήσεις των συνηγόρων για την αναγνώριση ελαφρυντικών συνεχίστηκαν οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων μέσα στη δικαστική αίθουσα.

Ακροατήριο: Διέλυσαν τα σπίτια μας... το δικαστήριο σας είναι μια προσβολή στους νεκρούς στους ζωντανούς και στην αλήθεια.

Πρόεδρος: Να περάσετε έξω...

Ακροατήριο: Σας θεωρώ προσωπικά υπεύθυνοι για τα χάλια της χώρας. Βγάλτε μας όλους έξω!

Γυναίκα: Δεν φοράει παντελόνια κανένας σας. Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες...

Πρόεδρος: Μη διακόπτετε

Γυναίκα: Δεν μπορώ πνίγομαι. Το εγκεφαλικό θα το πάθω τώρα

Άνδρας: 24χρονών παιδί έχασε.. αφήστε την

Πρόεδρος: Δεν θα διακόπτετε τους συνηγόρους!

Γυναίκα: Ποτέ να τους βρω να τα πω;

"Όλοι έντιμοι οικογενειάρχες είναι... Και εμείς οικογένειες είχαμε.. Δεν μπορώ άλλο... Περίμενα έξι χρόνια ...Θα το πάθω το εγκεφαλικό σήμερα. Εχετε καταλάβει τι δικάσατε; " είπε μια γυναίκα.

Αναλυτικά οι ποινές για την τραγωδία στο Μάτι

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο επέβαλε ποινές στους:

-Σωτήρη Τερζούδη Αρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 ετών.

-Βασίλη Ματθαιόπουλο υπαρχηγό Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνολική ποινή φυλάκισης 15 ετών, δηλαδή 5 χρόνια.

-Ιωάννη Φωστιέρη, Διοικητή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή πέντε χρόνια.

-Νικόλαο Παναγιώτοπουλο, Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια

-Χαράλαμπο Χιόνη Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής συνολική ποινή φυλάκισης 111 έτη, δηλαδή 5 χρόνια.

-Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, κάτοικο που φέρεται να έβαλε την πυρκαγιά ποινή φυλάκισης 3 ετών.

Στους καταδικασθέντες επιβλήθηκε τελικά και χρηματική ποινή ύψους 38.000 ευρώ στον καθένα.

