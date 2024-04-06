Περισσότεροι από 4.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από μια πλημμυρισμένη ζώνη αφότου σημειώθηκε χθες Παρασκευή ρήγμα σε ένα φράγμα, στη ρωσική περιοχή Όρενμπουργκ, στα Ουράλια, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές. «4.208 άνθρωποι, μεταξύ αυτών 1.019 παιδιά, απομακρύνθηκαν», ανακοίνωσε στο Telegram η υπηρεσία τύπου του περιφερειακού κυβερνήτη Ντένις Πάσλερ.

Συνολικά, περισσότερα από 2.500 σπίτια έχουν πλημμυρίσει σε αυτήν την περιοχή, που συνορεύει με το Καζακστάν, διευκρινίζεται σε ένα δελτίο τύπου.

Όσοι εκκένωσαν την περιοχή μεταφέρθηκαν σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, διευκρίνισε σε ένα άλλο μήνυμα ο Πάσλερ, ανακοινώνοντας την καταβολή έκτακτης οικονομικής βοήθειας.

Οι μεγάλες πλημμύρες σημειώθηκαν την επομένη του ρήγματος σε ένα φράγμα χθες στο Ορσκ, μιας πόλης που βρίσκεται στη σύνορα με το Καζακστάν, εξήγησε από την πλευρά του η περιφερειακή εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, «μια προειδοποίηση» στη δημοτική αρχή του Όρσκ είχε δοθεί τον Μάρτιο, σε σχέση με την «παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία του πληθυσμού και των εδαφών έναντι των φυσικών εκτάκτων καταστάσεων και εκείνων ανθρώπινης προέλευσης».

Σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, το φράγμα, που πλέον έχει εν μέρει καταρρεύσει, έχει σχεδιαστεί επισήμως για μια στάθμη του ποταμού Ουράλη στα 5,5 μέτρα έναντι 9,6 μέτρων που είναι αυτή τη στιγμή.

Οι περιφερειακές αρχές, από την πλευρά τους, ανέφεραν την τήξη των χιονιών που οδήγησε «στην άνοδο» της στάθμης των υδάτων στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ άλλων στα Ουράλια, ως έναν επιπλέον «λόγο» για τις πλημμύρες.

Το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την επιχείρηση εκκένωσης, όπου διακρίνεται νερό να έχει κατακλύσει τα σπίτια. Στο ίδιο βίντεο, καταγράφονται μεταξύ άλλών διασώστες να απομακρύνουν ηλικιωμένους από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.