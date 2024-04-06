Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ προσήχθη σήμερα στη Χάγη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης Extinction Rebellion κατά των επιδοτήσεων των ορυκτών καυσίμων.

Η Τούνμπεργκ οδηγήθηκε σε ένα λεωφορείο από την ολλανδική αστυνομία μαζί με άλλους διαδηλωτές, που επιχείρησαν να αποκλείσουν έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

H Τούνμπεργκ συμμετείχε σε μια κινητοποίηση εκατοντάδων ακτιβιστών και προσήχθη όταν μαζί με μια ομάδα περίπου 100 ανθρώπων επιχείρησαν να κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Α12.

Την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο αυτόν έχουν αποκλείσει για πολλές ώρες πάνω από 10 φορές τους τελευταίους μήνες ακτιβιστές που ζητούν να μπει ένα τέλος σε όλες τις επιδοτήσεις για τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Σε προηγούμενες κινητοποιήσεις η αστυνομία είχε οδηγήσει τους προσαχθέντες διαδηλωτές σε ένα άλλο σημείο της πόλης, όπου τους είχε αφήσει ελεύθερους χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Η τοπική αστυνομία δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

