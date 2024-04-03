Ένα περίεργο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην στέγη ενός σπιτιού στη Φλόριντα ερευνά η NASA όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη, με τους εμπειρογνώμονες να κάνουν λόγο για πιθανά διαστημικά συντρίμμια.

Ο Αλεχάντρο Οτέρο από τη Νάπολη της Φλόριντα, ανάρτησε στην πλατφόρμα X ότι το αντικείμενο «διέλυσε τη στέγη και πέρασε (διαμέσου) 2 ορόφων» του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ο γιος του, το απόγευμα της 8ης Μαρτίου.

Ο Οτέρο, παρέδωσε τα συντρίμμια που κατέστρεψαν το σπίτι σε αξιωματούχους της NASA.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV — Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024

«Η NASA συνέλεξε ένα αντικείμενο σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού και θα αναλύσει το αντικείμενο στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα το συντομότερο δυνατό για να προσδιορίσει την προέλευσή του», δήλωσε ο Τζόσουα Φιντς, εκπρόσωπος της NASA, στο Live Science.

Η προέλευση του αντικειμένου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ο Οτέρο πιστεύει ότι είναι πιθανώς μία από τις εννέα άδειες μπαταρίες που απορρίφθηκαν από τον ISS.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, μια μεγάλη παλέτα φορτίου που μετέφερε τις μπαταρίες και ανήκε στην ιαπωνική διαστημική υπηρεσία JAXA εισήλθε ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού. Καθώς τα συντρίμμια αφέθηκαν στο διάστημα, το αναμενόμενο θα ήταν να καταστραφούν πριν εισέλθουν στην ατμόσφαιρα της γης και να καταστραφούν, όμως διαπιστώνεται ότι κάποια από αυτά διατηρούνται στο ακέραιο με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα όταν μπαίνουν στην γήινη ατμόσφαιρα.

Το αντικείμενο μοιάζει με κυλινδρικό σωλήνα είχε μήκος μερικές ίντσες και ζύγιζε σχεδόν 2 λίβρες (0,9 κιλά).

Πάντως και στο παρελθόν διαστημικά υπολείμματα έχουν προσγειωθεί στη Γη όπως μέρος μιας κάψουλας του SpaceX Dragon που προσγειώθηκε σε αυστραλιανή φάρμα γεμάτη πρόβατα το 2022.

Πηγή: skai.gr

