Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη χώρα, υπεγράφη η απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.137 θέσεων λοιπού, πλην νοσηλευτικού, προσωπικού, εκ των οποίων οι 538 αφορούν το ΕΚΑΒ και οι 599 τα νοσοκομεία της χώρας.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:



«Όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της Υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σήμερα η απόφαση για έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.137 θέσεων λοιπού, πλην νοσηλευτικού, προσωπικού, εκ των οποίων οι 538 αφορούν το ΕΚΑΒ και οι 599 τα νοσοκομεία της χώρας. Η ενίσχυση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και για αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με νέες προσλήψεις και θέσπιση κινήτρων. Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά την χώρα».

Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε:



«Συνεχίζουμε, σταθερά, πιστοί τις δεσμεύσεις μας, την ενίσχυση του προσωπικού των Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Οι 599 θέσεις λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία μας, μαζί με τις 704 νέες θέσεις ειδικευμένων ιατρών, αλλά και οι 2.145 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, θα αυξήσουν τη δυναμική του ΕΣΥ και θα και θα βελτιώσουν την ποιότητα της φροντίδας υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, στόχος μας παραμένει και η στήριξη του ΕΚΑΒ. Οι 538 νέες θέσεις θα καλύψουν σημαντικές ανάγκες του ΕΚΑΒ και θα ενισχύσουν τη στελέχωση του. Με αποφασιστικότητα και προγραμματισμό συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ΕΣΥ πιο αποτελεσματικό, πιο ανθεκτικό, πιο ποιοτικό για όλους τους πολίτες της χώρας μας ».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη δήλωσε:



«Όπως και με τις θέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού, για την ορθολογική και αποτελεσματική κατανομή των θέσεων του λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ ζητήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα αιτήματα των νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με βάση την τωρινή στελέχωσή τους, τις οργανικές τους θέσεις, τις ελλείψεις και τις ανάγκες τους στις οικείες ειδικότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε αναφορικά με το ΕΚΑΒ στην κατανομή 506 θέσεων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ενώ αναφορικά με τα νοσοκομεία στην κατανομή 117 θέσεων τραυματιοφορέων/μεταφορέων ασθενών. Αδιαπραγμάτευτος στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας και όλες οι αποφάσεις που λαμβάνουμε κατατείνουν στην εξυπηρέτησή του».



