Η Φινλανδία θα υπογράψει την Δευτέρα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ

Η Φινλανδία θα υπογράψει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες η οποία προβλέπει την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών και στρατιωτικού υλικού που θα συμβάλουν στην άμυνα της σκανδιναβικής χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική κυβέρνηση.

Η σκανδιναβική γειτονική χώρα της Ρωσίας, η Φινλανδία, έγινε το νεότερο μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ νωρίτερα φέτος ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποσκοπεί να επιτρέψει την ταχεία στρατιωτική πρόσβαση και βοήθεια προς τη Φινλανδία σε περίπτωση σύγκρουσης, δήλωσαν αξιωματούχοι πριν από την ανακοίνωση.

«Το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανάγκη να συμφωνήσουμε για τα πάντα ξεχωριστά διευκολύνει την οργάνωση επιχειρήσεων σε καιρό ειρήνης, αλλά πάνω απ' όλα μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας σε μια κρίση», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν στους δημοσιογράφους.

Η συμφωνία απαριθμεί 15 εγκαταστάσεις και περιοχές στη Φινλανδία στις οποίες ο αμερικανικός στρατός θα έχει απρόσκοπτη πρόσβαση και όπου θα μπορεί επίσης να αποθηκεύει στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η γειτονική Σουηδία, η οποία έχει επίσης ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ αλλά έχει μείνει σε αναμονή λόγω των αντιδράσεων που προβάλλουν τα μέλη της συμμαχίας Τουρκία και Ουγγαρία, υπέγραψε παρόμοια συμφωνία με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, δίνοντας πρόσβαση σε 17 περιοχές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων αεροπορικών βάσεων, ενός λιμανιού και πέντε στρατιωτικών στρατοπέδων.

Η Νορβηγία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δώσει στον αμερικανικό στρατό πρόσβαση σε τέσσερις περιοχές στο έδαφός της, όπως προκύπτει από τη δική της Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας.

Η Φινλανδία δεν θα επιτρέψει την αποθήκευση ή τη μεταφορά πυρηνικών και βιολογικών όπλων ή ναρκών κατά προσωπικού στο έδαφός της, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων στις οποίες έχει δεσμευτεί στο παρελθόν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο αμερικανικός στρατός μπορεί να έχει μόνιμη παρουσία και να πραγματοποιεί τακτικές ασκήσεις στη Φινλανδία, αλλά δεν υπάρχουν σχέδια για μόνιμες βάσεις, είπαν.

Η συμφωνία θα υπογραφεί στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, πριν από την επίσημη επικύρωση από τα νομοθετικά σώματα των δύο χωρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.