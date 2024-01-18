Προειδοποίηση Σούνακ προς λόρδους να μην εμποδίσουν το νομοσχέδιο για τη Ρουάντα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την απευθείας απέλαση παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στη Ρουάντα, ώστε να υποβάλλουν εκεί αίτηση ασύλου, υπερασπίστηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ.

Ο κ. Σούνακ παραχώρησε το πρωί συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτηρίζοντας τον τερματισμό της έλευσης μεταναστών με λέμβους μέσω Μάγχης «επείγουσα εθνική προτεραιότητα».

Υπό το πρίσμα αυτό κάλεσε τα «μη εκλεγμένα» μέλη της Βουλής των Λόρδων «να μην αντιταχθούν στη βούληση του λαού» και να μην εμποδίσουν την έγκριση του νομοσχεδίου.

Μιλούσε 12 ώρες μετά από την περιπετειώδη πρώτη έγκριση του νομοσχεδίου από τη Βουλή των Κοινοτήτων τη νύχτα της Τετάρτης.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών, παρά το ότι κατά τη διήμερη συζήτηση έως και 61 «αντάρτες» βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος του κ. Σούνακ αντιτάχθηκαν στην κυβέρνηση. Οι βουλευτές αυτοί ψήφισαν υπέρ τροπολογιών που θα καθιστούσαν το νομοσχέδιο πιο αυστηρό.

Εν τέλει όλες οι τροπολογίες απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία και μόνο 11 βουλευτές των Τόρις καταψήφισαν το νομοσχέδιο στην τελική ψηφοφορία.

Πλέον η νομοθετική διαδικασία ορίζει εξέταση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Λόρδων, με αρκετά μέλη αυτής να έχουν υποστηρίξει πως ο προτεινόμενος νόμος παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ην. Βασιλείου.

Ο κ. Σούνακ είπε πως το σχέδιο της κυβέρνησης λειτουργεί, όπως φαίνεται από τη μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών στη Μάγχη σε σύγκριση με πέρυσι. Πρόσθεσε πως πια είναι ώρα «να αρχίσουν οι πτήσεις» που θα μεταφέρουν τους αιτητές ασύλου στην αφρικανική χώρα, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί δυνατό λόγω νομικών προσφυγών.

Στις ερωτήσεις δημοσιογράφων για το ρήγμα στην ενότητα του κόμματός του, όπως φάνηκε στην κοινοβουλευτική διαδικασία, ο Βρετανός πρωθυπουργός αντέτεινε πως οι Τόρις είναι «εντελώς ενωμένοι» στη επιθυμία «να σταματήσουν οι βάρκες», κάτι που αποτελεί βασική κυβερνητική δέσμευσή του.



