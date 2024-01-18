Ισραήλ- Χαμάς: Οι συγκρούσεις στη Χαν Γιούνις απειλούν το μεγαλύτερο νοσοκομείο που εξακολουθεί να λειτουργεί στη Γάζα

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας και σφυροκοπούν περιοχές κοντά στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του θύλακα που εξακολουθεί να λειτουργεί, αναγκάζοντας ασθενείς και εκτοπισμένους να απομακρυνθούν καθώς φοβούνται ότι από τις συγκρούσεις θα ισοπεδωθεί η πόλη Χαν Γιούνις.

Οι σφοδρότερες μάχες μέχρι στιγμής φέτος μαίνονται στη Χαν Γιούνις, όπου έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έφυγαν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας στην αρχή του πολέμου, ο οποίος πλέον έχει εισέλθει στον τέταρτο μήνα του.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Medecins Sans Frontieres (MSF), που διαθέτει γιατρούς στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, επεσήμανε ότι ασθενείς και εκτοπισμένοι που είχαν αναζητήσει καταφύγιο εκεί φεύγουν πανικόβλητοι.

Στη Ράφα, πιο νότια, 16 πτώματα κείτονταν στο ματωμένο πάτωμα έξω από νεκροτομείο, τα περισσότερα μέσα σε λευκά σάβανα και κάποια σε πλαστικές σακούλες: μερικά μέλη της οικογένειας Ζαμέλι που σκοτώθηκαν σε πλήγμα το οποίο κατέστρεψε στη διάρκεια της νύκτας το σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, σκοτώθηκαν συνολικά 17 άνθρωποι.

Έπειτα από περισσότερους από τρεις μήνες πολέμου, στη διάρκεια των οποίων έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 24.000 Παλαιστίνιοι και έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, το Ισραήλ αναφέρει ότι σκοπεύει να μειώσει την ένταση των χερσαίων επιχειρήσεών του και να στραφεί σε πιο στοχευμένα πλήγματα.

Όμως πριν το πράξει αυτό, μοιάζει αποφασισμένο να καταλάβει όλη τη Χαν Γιούνις, η οποία, όπως καταγγέλλει το Ισραήλ, είναι η κεντρική βάση των μαχητών της Χαμάς η οποία εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου πρωτοφανή επίθεση εναντίον του Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι.

Μάχες κοντά στο νοσοκομείο

Οι κάτοικοι της Χαν Γιούνις δήλωσαν σήμερα ότι οι μάχες έχουν φτάσει πιο κοντά από ποτέ στο νοσοκομείο Νάσερ, το μεγαλύτερο στον παλαιστινιακό θύλακα που εξακολουθεί να λειτουργεί, εγείροντας φόβους ότι θα τεθεί υπό πολιορκία και θα αναγκαστεί να κλείσει, όπως το Σίφα, το κεντρικό νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας το οποίο κατέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις τον Νοέμβριο.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Χαν Γιούνις είναι η απόλυτη τρέλα: η κατοχή βομβαρδίζει την πόλη από όλες τις κατευθύνσεις, από αέρος και ξηράς», δήλωσε ο Αμπού ελ Άμπεντ, 45 ετών, ο οποίος έχει εκτοπιστεί μαζί με την επταμελή οικογένειά του επανειλημμένα αφότου έφυγε από την πόλη της Γάζας.

«Μοιάζει με αυτό που συνέβη στη Γάζα προτού αναλάβουν τον έλεγχο του νοσοκομείου αλ Σίφα», δήλωσε σε τηλεφωνική του επικοινωνία από τη Ράφα, όπου αναζητούσε τρόφιμα και πιθανά μέρη για να μετακινήσει ξανά την οικογένειά του. «Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν καταστρέψει εντελώς κατοικημένες περιοχές στο κέντρο της πόλης και επίσης στην ανατολική πόλη Αμπασάν», πρόσθεσε.

Τα δύο τρίτα των νοσοκομείων της Γάζας, περιλαμβανομένων όλων των ιατρικών δομών στο βόρειο τμήμα του θύλακα, έχουν πάψει να λειτουργούν εντελώς και τα υπόλοιπα λειτουργούν εν μέρει.

«Σύμφωνα με τον χειρουργό των MSF στο νοσοκομείο Νάσερ, την προηγούμενη εβδομάδα οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν σφοδρά περιοχή κοντά στο νοσοκομείο χωρίς να εκδώσουν προηγουμένως εντολή εκκένωσης, ωθώντας ασθενείς και πολλές χιλιάδες εκτοπισμένους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο Νάσερ να φύγουν πανικόβλητοι», ανέφερε η ΜΚΟ στο Χ.

Σε βίντεο που ανήρτησε ο επικεφαλής της αποστολής των MSF στην Παλαιστίνη Λίο Κανς, που βρίσκεται στο νοσοκομείο Νάσερ, δήλωσε ότι οι συγκρούσεις έχουν φτάσει «πολύ κοντά».

«Ακούμε πολλούς βομβαρδισμούς γύρω. Πολλούς πυροβολισμούς», τόνισε. «Οι τραυματίες που περιθάλπουμε, πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τα πόδια τους, έχουν χάσει τα χέρια τους. Υπάρχουν ιδιαίτερα περίπλοκα τραύματα τα οποία απαιτούν πολλές εγχειρήσεις. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό τώρα. Η κατάσταση πρέπει να σταματήσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

