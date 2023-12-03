Η τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας των Καθολικών, στις νότιες Φιλιππίνες, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 50, σύμφωνα με τις αρχές.

«Οι στρατιώτες του χαλιφάτου πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό ανάμεσα σε μεγάλη συνάθροιση χριστιανών, στην πόλη Μαράουι», δήλωσε η τζιχαντιστική οργάνωση σε ανακοίνωση που δημοσίευσε στα κανάλια της στο Telegram.

Νωρίτερα την Κυριακή, πριν από την ανακοίνωση του ISIS, ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος καταδίκασε «τις παράλογες και πιο αποτρόπαιες πράξεις που διαπράττονται από ξένους τρομοκράτες». Η αστυνομία και ο στρατός ενίσχυσαν την ασφάλεια στο νότο της χώρας και γύρω από την πρωτεύουσα Μανίλα.

Στη Ρώμη, ο Πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τα θύματα κατά την κυριακάτικη ομιλία του και, σε ξεχωριστό γραπτό μήνυμα, απηύθυνε έκκληση στον «Χριστό τον πρίγκιπα της ειρήνης (να) δώσει σε όλους τη δύναμη να απομακρυνθούν από τη βία και να νικήσουν κάθε κακό με καλό».

Οι επιχειρήσεις επιβολής του νόμου για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών της «τρομοκρατικής δραστηριότητας» «θα συνεχιστούν αμείωτα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκιλμπέρτο Τεοντόρο σε συνέντευξη Τύπου.

Υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις ξένου στοιχείου» στον βομβαρδισμό, είπε ο Τεοντόρο, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

