Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού βρέθηκαν σήμερα οι δυνάμεις των Φιλιππίνων μετά την έκρηξη βόμβας που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας των Καθολικών σε γυμναστήριο του πανεπιστημίου Μιντανάο στο νότιο τμήμα της χώρας, μια επίθεση που οι αρχές περιέγραψαν ως ισλαμιστική τρομοκρατία.

«Καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις παράλογες και πλέον αποτρόπαιες ενέργειες που διαπράχθηκαν από ξένους τρομοκράτες», δήλωσε ο πρόεδρος Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ. «Εξτρεμιστές που χρησιμοποιούν βία σε βάρος αθώων πάντα θα θεωρούνται εχθροί για την κοινωνία μας».

Η έκρηξη στο Μαράουι, μια πόλη την οποία πολιορκούσαν για πέντε μήνες το 2017 τζιχαντιστές που είχαν ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, συνέβη μετά από επιχείρηση του στρατού την Παρασκευή στο Μαγκουιντανάο ντελ Σουρ, σε απόσταση περίπου 200 χλμ., στην οποία σκοτώθηκαν 11 μαχητές.

Ζητώντας ψυχραιμία, ο Μάρκος ανέφερε στην πλατφόρμα "Χ" ότι είχε δώσει οδηγίες στην αστυνομία και τις ένοπλες δυνάμεις «να διασφαλίσουν την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των ευάλωτων κοινοτήτων και των κοινοτήτων που επλήγησαν».

«Να είστε βέβαιοι ότι θα οδηγήσουμε τους δράστες αυτής της αδίστακτης ενέργειας στη δικαιοσύνη».

Ο αρχιστράτηγος Γκάμπριελ Βιράι ο Γ’ χαρακτήρισε την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια», μιλώντας σε δημοσιογράφους ενώ στο σημείο αναπτύσσονταν ειδικοί στην εξουδετέρωση εκρηκτικών. «Αυτή τη στιγμή είμαστε σε υψηλό συναγερμό και τα στρατεύματά μας παραμένουμε σε επιφυλακή καθώς προσπαθούμε να διευκρινίσουμε το κίνητρο και να ταυτοποιήσουμε τους δράστες για να εξακριβώσουμε ποιος είναι πίσω από αυτό».

Το πανεπιστήμιο Μιντανάο, σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του στο Facebook, εξέφρασε «βαθύτατη θλίψη και αποτροπιασμό για την πράξη βίας που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια θρησκευτικής συγκέντρωσης» και ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται τα μαθήματα μέχρι νεοτέρας.

Χθες Σάββατο, ο στρατός των Φιλιππίνων είχε ανακοινώσει ότι σκότωσε 11 τζιχαντιστές, μεταξύ των οποίων μέλη της οργάνωσης Ντάουλα Ισλαμίγια-Φιλιππίνες που πρόσκειται στο Ισλαμικό Κράτος, σε επιχείρηση που διεξήγαγε την προηγούμενη ημέρα στο Μαγκουιντανάο ντελ Σουρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

