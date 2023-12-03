Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι επιτέθηκαν σε δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, προσθέτοντας ότι τα «ισραηλινά» σκάφη έγιναν στόχος για τον πόλεμο στη Γάζα.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Χούθι αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν «επιχείρηση εναντίον δύο ισραηλινών πλοίων στο (στρατηγικής σημασίας) στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ», που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν, στοχεύοντας το πρώτο με «πύραυλο και το δεύτερο πλοίο με drone».

Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι τα δύο πλοία ήταν ισραηλινών συμφερόντων. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το USS Carney (φωτογραφία), και ορισμένα εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση.

Οι Χούθι έχουν επιτεθεί και σε άλλα πλοία τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα ισραηλινών συμφερόντων.

Ο βρετανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι υπήρξε επίθεση με drone και εκρήξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγές ασφαλείας των θαλασσίων μεταφορών ανέφεραν ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου επλήγη από τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η βρετανική εταιρία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων φέρεται να υπέστη ζημιά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σχεδόν 63 μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της βόρειας Υεμένης.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

