Δανία: Αναπτύσσεται ο στρατός για την προστασία εβραϊκών στόχων - Φόβοι για τρομοκρατική επίθεση

Συναγερμός έχει σημάνει στη Δανία. Στη σκιά του πολέμου στη Γάζα κρίνεται απαραίτητη η προστασία εβραϊκών στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατός θα κινητοποιηθεί για να βοηθήσει την αστυνομία στο έργο ασφάλειας γύρω από «εβραϊκές και ισραηλινές» τοποθεσίες στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

"Η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα ασκεί μεγάλη πίεση στην αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε (...) ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα υποστηρίξουν την επιτήρηση εβραϊκών και ισραηλινών χώρων στην Κοπεγχάγη", όπως τη συναγωγή ή την ισραηλινή πρεσβεία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν.

Οι στρατιώτες θα αναπτυχθούν από τις 6 Δεκεμβρίου για απροσδιόριστο ακόμη διάστημα. Οι ανάγκες θα επανεκτιμώνται τακτικά, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας στην ιστοσελίδα του.

Αρκετές διαδηλώσεις ως αντίδραση στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, σε συνδυασμό με τις πυρπολήσεις του Κορανίου που πραγματοποιήθηκαν στη σκανδιναβική χώρα, έχουν επιβαρύνει το έργο της δανικής αστυνομίας.

"Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζει η Δανία είναι σοβαρή", προειδοποίησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Πέτερ Χάμελγκααρντ. "Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε μια εντελώς απαράδεκτη αύξηση του αντισημιτισμού και της ανασφάλειας μεταξύ των Εβραίων στη Δανία", πρόσθεσε.

Από 6.000 έως 8.000 άτομα εβραϊκής θρησκείας ζουν στη Δανία, σύμφωνα με το Utrikespolitiska institutet, ένα ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο.

Ερωτηθέν από το Γαλλικό Πρακτορείο εάν θα λαμβανόταν παρόμοιο μέτρο για μουσουλμανικές τοποθεσίες στη χώρα, το Υπουργείο Άμυνας δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αμέσως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

