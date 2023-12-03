Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο, και πολλά εμπορικά πλοία, δέχθηκαν επίθεση στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε την Κυριακή το Πεντάγωνο. Σύμφωνα με τους Times of Israel η εξέλιξη αυτή πιθανότατα σηματοδοτεί κλιμάκωση των θαλάσσιων επιθέσεων στη Μέση Ανατολή οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. Λίγο αργότερα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε ότι τα δύο πλοία ήταν ισραηλινών συμφερόντων.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είμαστε ενήμεροι για αναφορές σχετικά με επιθέσεις στο (αντιτορπιλικό) USS Carney και εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και θα παράσχουμε πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες», αναφέρει από πλευράς του το Πεντάγωνο.

USS Carney/ AP

Το Πεντάγωνο δεν προσδιόρισε από πού πίστευε ότι προήλθαν τα πυρά. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει μια σειρά επιθέσεων σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και drones και πυραύλους με στόχο το Ισραήλ καθώς διεξάγει πόλεμο εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο βρετανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι υπήρξε επίθεση με drone και εκρήξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγές ασφαλείας των θαλασσίων μεταφορών ανέφεραν ότι ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου επλήγη από τουλάχιστον δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η βρετανική εταιρία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey ανακοίνωσε ότι ένα άλλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων φέρεται να υπέστη ζημιά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, σχεδόν 63 μίλια βορειοδυτικά του λιμανιού Χοντέιντα της βόρειας Υεμένης.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.