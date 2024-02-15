Ερντογάν: Θετικές οι εξελίξεις στις σχέσεις με τις ΗΠΑ μετά τα βήματα που κάναμε

Για θετικές εξελίξεις στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι ο αριθμός των θεμάτων επί των οποίων οι δύο χώρες συμφωνούν ή έχουν συναντίληψη αυξάνεται.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από την Αίγυπτο, όπου πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες θετικές εξελίξεις μεταξύ εμάς και των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτών των πρόσφατων βημάτων που κάναμε. Αυτή τη στιγμή, το κλίμα στο Κογκρέσο είναι θετικό. Ομοίως, θετικές φωνές προέρχονται από τη Γερουσία. Μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των θεμάτων, στα οποία σκεφτόμαστε με ίδιο τρόπο ή συμφωνούμε με τις ΗΠΑ, αυξάνεται. Δεν υπάρχει αρνητική πορεία αυτή τη στιγμή, αντίθετα, υπάρχουν θετικές εξελίξεις».

Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι αρμόδιοι υπουργοί των ΗΠΑ μεταφέρουν επίσης στους ομολόγους τους στην Τουρκία ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις.

«Μας είπαν ότι "κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχετε δει την επιστολή του κ. Μπάιντεν με την υπογραφή του" και εμείς τους είπαμε: "είδατε κι εσείς το δικό μας έγγραφο έγκρισης (σ.σ. για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ) με υπογραφή. Πάνω απ' όλα, είδατε την απόφαση του Κοινοβουλίου μας και μας ευχαριστήσατε ο ένας μετά τον άλλο. Κι εμείς περιμένουμε εσάς τώρα από εδώ και πέρα"», είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Τέλος, ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι ο Σουηδός πρωθυπουργός του τηλεφώνησε και τον ευχαρίστησε για την έγκριση της ένταξης της χώρας του στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, «γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι το βήμα που κάναμε είναι προς θετική κατεύθυνση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.