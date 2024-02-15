Νέα σελίδα στις σχέσεις Τουρκίας - Αιγύπτου μετά τις τεταμένες σχέσεις την τελευταία δεκαετία. Χθες ο ίδιος ο Αιγύπτιος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Ερντογάν στο αεροδρόμιο με μια εντυπωσιακή τελετή πριν τις συνομιλίες που ακολούθησαν.

Μάλιστα, στο Κάιρο μαζί με τον Ερντογάν ταξίδεψαν και πολλοί υπουργοί, γεγονός που δείχνει τη σημασία που αποδίδεται στην αποκατάσταση των σχέσεων με την Αίγπυτο, όπως σημείωσε ο Μανώλης Κωστίδης

«Δεν θέλουμε συγκρούσεις στη γεωγραφία της καρδιάς μας» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος μίλησε για συνεργασία στους τομείς LNG, πυρηνικής ενέργειας και αμυντικής βιομηχανίας.

Θετικά σχόλια Σίσι για συνεργασία με την Τουρκία.

Ο Ερντογάν είπε: «Ένας άλλος τομέας στον οποίο έχουμε πολύ σοβαρές προοπτικές είναι η αμυντική βιομηχανία. Η Αίγυπτος κάνει σημαντικές επενδύσεις στον αμυντικό τομέα. Πιστεύω ότι θα αναπτύξουμε κοινά έργα ενώνοντας τις δυνάμεις μας με την Αίγυπτο. Αξιολογούμε επίσης και τις προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως και του LNG.

Αξιότιμα αδέλφια μου, στις συναντήσεις μας με τον Πρόεδρο είχαμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα θέματα που αφορούν τη Λιβύη, το Σουδάν και τη Σομαλία. Υποστηρίζουμε πλήρως την ενότητα, την εδαφική ακεραιότητα και την ειρήνη αυτών των τριών αδελφών χωρών. Εμείς δεν θέλουμε ποτέ να βλέπουμε συγκρούσεις, εντάσεις και κρίσεις ούτε στην Αφρική ούτε στη Μέση Ανατολή αλλά ούτε σε άλλα μέρη της γεωγρφία της καρδιάς μας. Με αυτό το σκοπό, είμαστε αποφασισμένοι να αυξήσουμε τις επαφές μας με την Αίγυπτο σε όλα τα επίπεδα για την εγκαθίδρυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας».

Στην Τουρκία συζητούν το ενδεχόμενο για συμφωνία για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

«Εμείς δίνουμε στην Αίγυπτο μεγαλύτερη έκταση από αυτή που τους δίνουν οι Έλληνες»

Γιουσούφ Αλαμπάρντα, στρατιωτικός και διπλωματικός αναλυτής: «Αυτό εδώ είναι το σημείο που η Τουρκία και η Λιβύη καθορίζουν και ορίζουν τα σύνορα των περιοχών θαλάσσιας ευθύνης κι αυτή εδώ η περιοχή είναι η γραμμή μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγυπτου. Η Τουρκία όρισε την δικη της υφαλοκρηπίδας κι εδώ υπάρχει σημείο γεωτρύσεων της Αιγύπτου, η 18η.

Η Αίγυπτος παραχώρησε το σημείο αυτό αλλά δεν προχώρησε παραπάνω δεν πήγε ούτε ένα βήμα παραπέρα. Τότε έγινε χαμός στην Ελλάδα, καθώς είπαν πως η Αίγυπτος δεν μπήκε ούτε έναν πόντο μέσα στον χώρο που εμείς δεν αναγνωρίζουμε ως τουρκική υφαλοκρηπίδα. Επίσης πρέπει να πούμε πως η Αποκλειστική Οικονομικής Ζώνη της Τουρκίας και η συμφωνία που υπόσχεται η Τουρκία στην Αίγυπτο, δίνει στην Αίγυπτο μεγαλύτερη έκταση 21. 000 τετρ. χιλιομέτρων. Αυτό αναμένουμε το επόμενο διάστημα για να υπογραφούν αυτές οι συμφωνίες».

Ασκώντας κριτική στον Ερντογάν τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Τούρκος πρόεδρος «έλεγε ότι δεν θα συναντήσει ποτέ τον Σίσι»

«Ας δούμε όμως τι έλεγε ο πρόεδρος Ερντογάν σχετικά με τον Σίσι. Ας ακούσουμε αυτή τη φωνή και επανερχόμαστε» λέει ο δημοσιογράφος, ενώ ακούγεται ο Τούρκος πρόεδρος να λέει: «Απαντώ σε όσους αναρωτιούνται γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν δεν συναντιέται με τον Σίσι. Διότι έρχονται διάφοροι και μεσολαβούν. Εγώ ποτέ δεν συναντιέμαι με ένα τέτοιο άτομο. Πρώτα αυτός πρέπει να αποφυλακίσει όλους τους ανθρώπους που είναι φυλακισμένοι. Όσο δεν τους αποφυλακίζει, εμείς δεν μπορούμε να συναντηθούμε με τον Σίσι. Κι όσοι τον συναντούν να ξέρουν πως η ιστορία θα κρίνει ανάλογα».

Το τουρκικό «αόρατο» μη επανδρωμένο αεροσκάφος ANKA-3

Τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία: «Το ANKA-3 θα μπορούμε να το εντοπίζουμε μόνο εμείς»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ HABERTURK: «Το Anka-3 έχει δυνατότητα να πετάει στα 40000 πόδια , αναπτύσσει ταχύτητα 800 χιλιομέτρων και εχει δυνατότητα πτήσης για 10 συνεχόμενες ώρες. Το Anka-3 εμφανίστηκε στην πατρίδα των αιθέρων. Το καθήκον του είναι η παρατήρηση, συλλογή πληοροφοριών και η επίθεση. Η τουρκική Αεροδιαστημική εταιρεία παρουσίασε την εικόνα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους Anka-3 και αναφέρει πως 'θα μπορούμε να το βλέπουμε μόνο εμείς'. Το Anka χρησιμοποιεί κινητήρα ο οποίος του δίνει δυνατότητα να αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες και να φτάνει με μεγάλο ύψος. Εχει χαμηλή ορατότητα στα ραντάρ. Έχει δυνατότητα συλλογής πληοροφοριών και εντοπισμού, μη επανδρωμενων αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ελικοφόρων αεροσκαφών. To Anka-3 έχει βάρος 7 τόνων, αναπτύσσει ταχύτητα 800 χιλιομέτρων, έχει χαμηλή ορατότητα στα ραντάρ και ωφέλιμο φορτίο 1.200 κιλών».

