Βρετανία: Αρνητικό «ρεκόρ» στα περιστατικά αντισημιτισμού το 2023

Περισσότερα από 4.000 περιστατικά αντισημιτισμού κατέγραψε το 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωστή εβραϊκή οργάνωση αρωγής.

Όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Community Security Trust, πρόκειται για απόλυτο υψηλό, με τον μεγάλο όγκο των περιστατικών να καταγράφονται μετά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Η οργάνωση είπε πως για πρώτη φορά αναφέρθηκαν περιστατικά αντισημιτισμού σε κάθε μία από τις περιοχές ευθύνης των κατά τόπους αστυνομικών διευθύνσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έκθεση της οργάνωσης κάνει λόγο για «έκρηξη μίσους» κατά των εβραίων της Βρετανίας και για «απόλυτο όνειδος».

Συγκεκριμένα το περασμένο έτος καταγράφηκαν 3.328 περιστατικά υβριστικής συμπεριφοράς, 266 επιθέσεις, 305 περιστατικά απειλών και 182 συμβάντα πρόκλησης ζημιών και σύλησης σε χώρους εβραϊκού ενδιαφέροντος και λατρείας.

Το 66% όλων αυτών των περιστατικών σημειώθηκαν μετά από την 7η Οκτωβρίου.

Τα συνολικά 4.103 περιστατικά συνιστούν μεγάλη αύξηση από τον αντίστοιχο αριθμό των 2.261 το 2022.

