Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός Sveriges Radio (SR) αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη είχε στείλει το 2021 στη Σουηδία ένα ζευγάρι πρακτόρων για να δολοφονήσει εβραίους.

Στο ζευγάρι, στο οποίο είχε χορηγηθεί άσυλο το 2017 καθώς οι δυο τους είχαν προσποιηθεί τους Αφγανούς, είχε ανατεθεί από τους ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, να πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Σουηδία εναντίον εβραϊκών στόχων, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το ραδιοσταθμό.

Οι δύο Ιρανοί -ο Μαχντί Ραμεζανί, και μία γυναίκα, η Φερεστέχ Σαναεϊφαρίντ- κατά τη διαμονή τους στη Σουδία είχαν εντοπίσει τρεις εβραίους Σουηδούς - στόχους, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο του επίσημου Συμβουλίου Εβραϊκών Κοινοτήτων της Σουηδίας, και είχαν τις διευθύνσεις και τις φωτογραφίες τους.

Το ζευγάρι είχε συλληφθεί τον Απρίλιο του 2021 ως ύποπτοι για οργάνωση κακοποιών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικής εγκληματικής ενέργειας και απελάθηκαν το 2022 από τη Σουηδία στο Ιράν, επειδή αποτελούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Αντιδράσεις από την Στοκχόλμη

Ο σουηδός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στον ιρανό ομόλογό του μετά τις αποκαλύψεις του δημόσιου σουηδικού ραδιοσταθμού.

«Είναι εξαιρετικά αρνητικό μια χώρα να εκπονεί σχέδια δολοφονίας στο έδαφός μας», αντέδρασε ο Τομπίας Μπίλστρομ. «Δεν το παίρνουμε ελαφρά (...) είναι πολύ σοβαρό».

«Το γεγονός ότι ιρανοί πράκτορες προετοίμαζαν, στο σουηδικό έδαφος, το φόνο σουηδών πολιτών εβραϊκής καταγωγής είναι ένα πράγμα που παίρνουμε πολύ σοβαρά», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Το έχω εξηγήσει ξεκάθαρα στον ιρανό συνάδελφό μου (...) καθώς και το πώς αυτό πλήττει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, μεταξύ του Ιράν και της Σουηδίας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Τομπίας Μπίλστρομ έκανε γνωστό ότι θα θέσει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θα ήταν «ευεργετικό για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ να έχουν ανταλλαγές πάνω σ' αυτό το ζήτημα και εμείς (...) ενδιαφερόμαστε για τις απόψεις άλλων κρατών μελών σχετικά με τις δραστηριότητες του Ιράν στο έδαφός τους», δήλωσε στον SR.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

