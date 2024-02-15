Της Αθηνάς Παπακώστα

Μία σχέση που πέρασε από 40 κύματα τα τελευταία 12 χρόνια αναθερμάνθηκε ανήμερα του... Αγίου Βαλεντίνου. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για πρώτη φορά από το 2012, επισκέφθηκε το Κάιρο και συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, εκείνον που - λίγα χρόνια πριν - αποκαλούσε «πραξικοπηματία» και «δολοφόνο».

Η διαδικασία επανασυμφιλίωσης Τουρκίας και Αιγύπτου είχε αρχίσει, παρασκηνιακά, πριν από περίπου δύο έτη και σφραγίστηκε εχθές, Τετάρτη, υπό το άκουσμα κανονιοβολισμών.

Είχε πρώτα προηγηθεί η χειραψία των δύο στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, αλλά και η συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Νέο Δελχί.

Οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών αποκαταστάθηκαν τον περασμένο Ιούλιο με τον αμοιβαίο διορισμό πρέσβεων ενώ, λίγες εβδομάδες πριν ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είχε αποκαλύψει ότι ο Τούρκος πρόεδρος καταφθάνει στην Αίγυπτο με δώρο τη σχεδιαζόμενη πώληση τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η τελευταία φορά που ο Τούρκος ηγέτης είχε επισκεφθεί το Κάιρο ήταν τον Νοέμβριο του 2012, όταν πρόεδρος της αραβικής χώρας ήταν ακόμη ο Μοχάμεντ Μόρσι. Έκτοτε ο Μόρσι ανετράπη το 2013 με στρατιωτικό πραξικόπημα από τον τότε επικεφαλής των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και οδηγήθηκε στη φυλακή όπου και πέθανε το 2019.

Χθες, Τετάρτη, στο αεροδρόμιο του Καΐρου, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχθηκε χαμογελαστός τον, επίσης... χαμογελαστό, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το κόκκινο χαλί είχε ήδη στρωθεί και οι δύο ηγέτες άρχισαν να περπατούν συζητώντας συνοδευόμενοι, αμφότεροι, από τις συζύγους τους. Τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης είχαν ήδη διακόψει την κανονική ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν απευθείας την άφιξη του Τούρκου προέδρου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα αλλά και τη νέα σελίδα που μόλις άνοιξε στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώθηκαν στις διμερείς σχέσεις και τις προκλήσεις της περιοχής, εστιάζοντας κυρίως στις προσπάθειες για να σταματήσει ο εν εξελίξει πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας», τόνισε ο Αιγύπτιος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του να παίρνει τον λόγο και να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να μην εξαπολύσει χερσαία επίθεση στη Ράφα κατηγορώντας τον για «σφαγές» στη Γάζα.

Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επεσήμανε ότι «προσπάθειες για την μείωση του πληθυσμού στη Γάζα είναι μη αποδεκτές» υποστηρίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την κόκκινη γραμμή της Αιγύπτου που απειλεί με αναστολή της ειρηνευτικής συνθήκης με το Ισραήλ σε περίπτωση που τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρήσουν στη συνοριακή αυτή πόλη του παλαιστινιακού θύλακα όπου άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο και ενδέχεται να αναγκαστούν να απομακρυνθούν προς τη χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο.

«Ας ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο μεταξύ των δύο χωρών για να ενδυναμώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις και να τις βάλουμε στη σωστή τροχιά» τόνισε ο αλ-Σίσι επιβεβαιώνοντας, όπως είπε, πως «είμαστε υπερήφανοι και εκτιμούμε τις ιστορικές μας σχέσεις με την Τουρκία και την κοινή μας πολιτιστική κληρονομιά».

Από την πλευρά του ο Τούρκος πρόεδρος αποκαλώντας τον Αιγύπτιο ομόλογό του «αδερφό» τον προσκάλεσε στην Άγκυρα με τους δύο ηγέτες να δίνουν ραντεβού τον Απρίλιο ενώ, δεσμεύτηκε να τονώσει βραχυπρόθεσμα το διμερές εμπόριο με την Αίγυπτο με 15 δισεκατομμύρια δολάρια προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες θα αξιολογήσουν επίσης την ενεργειακή και αμυντική τους συνεργασία. Ωστόσο, κατά τους αναλυτές, το γεγονός ότι οι δύο ηγέτες δεν συζήτησαν για τις θαλάσσιες ζώνες παραμένει ένας αστερίσκος που θα απασχολήσει στο μέλλον όταν οι διαπραγματεύσεις για το θέμα βρεθούν σε ένα περισσότερο ώριμο στάδιο.

