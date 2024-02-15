Πηγές του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας δηλώνουν ότι, μετά την έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο του τουρκικού προγράμματος για τα F-16, οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής αναμένεται να υποβληθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και προβλέπουν ότι «μετά την εξέταση των επιστολών προσφοράς και αποδοχής από εμάς και την ολοκλήρωση του σχεδίου από κοινού με τις αμερικανικές αρχές, το πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2024».

Κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας αρχιπλοίαρχο Ζεκί 'Ακτουρκ, πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά για να γίνει στην Τουρκία η παραγωγή των αεροσκαφών και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου τουρκικού στόλου F-16, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο TRT.

H ίδια πηγή ανέφερε ότι η πώληση των F-16 από την Τουρκία δεν υπόκειται σε κανέναν όρο. «Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση των F-16 που πρόκειται να αγοραστούν και να εκσυγχρονιστούν, όπως έχουμε τονίσει προηγουμένως, δεν υπάρχουν όροι» δήλωσε.

«Όσον αφορά τα F-35, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση των δύο χωρών», κατέληξε η ίδια πηγή του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

