Ζελένσκι: Πιέζει για περισσότερη βοήθεια από ΗΠΑ και προσκαλεί Τραμπ στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα από τις ΗΠΑ να παράσχουν περισσότερη χρηματοδότηση για να βοηθήσουν τις δυνάμεις του να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία και κάλεσε τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μεταβεί στη χώρα του για να δει μόνος του το μέγεθος της σύγκρουσης.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα μπορούσαν τελικά να παρασυρθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή σύγκρουση με τη Ρωσία, εάν η Ουάσιγκτον δεν αυξήσει την υποστήριξή της.

«Αν η Ρωσία μας σκοτώσει όλους, θα επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ και θα στείλετε τους γιους και τις κόρες σας [να πολεμήσουν]», είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση μιας συνέντευξής του στο «Meet the Press» του NBC που προβλήθηκε σήμερα.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, πίεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει ένα νομοσχέδιο πρόσθετων δαπανών 106 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να προορίζεται για την ενίσχυση της άμυνας της Ουκρανίας και το υπόλοιπο να μοιράζεται μεταξύ του Ισραήλ, την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και για την προστασία των συνόρων.

Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών έχει προτείνει το δικό της σχέδιο χρηματοδότησης. Ψήφισε νομοσχέδιο την περασμένη εβδομάδα για την παροχή βοήθειας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, αλλά δεν περιλάμβανε καμία αύξηση της βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, δήλωσε ότι δεν θα φέρει το νομοσχέδιο της Βουλής προς ψήφιση και ο Μπάιντεν έχει δεσμευτεί να ασκήσει βέτο.

Στη συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ρεπουμπλικανόι πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί την Ουκρανία και να δει τις συνέπειες της σύγκρουσης μετά την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του το 2024 και είναι ο κορυφαίος υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα του κόμματός του, έχει ασκήσει έντονη κριτική για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο και είπε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες εάν επανεκλεγεί.

«Εάν μπορεί να έρθει εδώ, θα χρειαστώ... 24 λεπτά για να εξηγήσω στον πρόεδρο Τραμπ ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Ζελένσκι. «Δεν μπορεί να φέρει την ειρήνη εξαιτίας του Πούτιν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

