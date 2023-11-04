Ισραηλινό ΥΠΕΞ για ανάκληση του πρεσβευτή της Τουρκίας: Ένα ακόμη βήμα του Ερντογάν υπέρ της Χαμάς

Μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι ανακαλεί τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου κατά της Χαμάς, το υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι τάσσεται στο πλευρό της Χαμάς.

Ειδικότερα, σε απάντηση που εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ χαρακτηρίζει την απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν για ανάκληση του πρεσβευτή «ένα ακόμη βήμα του Τούρκου προέδρου να ταχθεί με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς». Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «η Χαμάς είναι ο πραγματικός εχθρός του παλαιστινιακού λαού».

Το υπουργείο υπερασπίζεται επίσης τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα ως «πόλεμο αυτοάμυνας».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε το Σάββατο ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ο πρεσβευτής στο Τελ Αβίβ, Σακίρ Οζκάν, έχει ανακληθεί στην Άγκυρα «για διαβουλεύσεις».

Οι απεσταλμένοι του Ισραήλ στην Τουρκία εγκατέλειψαν τη χώρα τον περασμένο μήνα για λόγους ασφαλείας.

Το πρωί του Σαββάτου επιστρέφοντας από την Αστάνα ο Ερντογάν δήλωσε συνομιλώντας με δημοσιογράφους ότι η Τουρκία δεν συνομιλεί πλέον με τον Νετανιάχου: «Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον κάποιος με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.