Ερντογάν: Δεν μπορούμε πλέον να μιλήσουμε με τον Νετανιάχου - Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε

Νέες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατά την πτήση επιστροφής από την Αστάνα στην Άγκυρα επανέλαβε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει εγγυήτρια δύναμη στη Γάζα.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, αναφερόμενος στο θέμα της Παλαιστίνης ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Μιλάμε για το θέμα της εγγύησης συνεχώς από τη στιγμή που ξεκίνησαν αυτά τα γεγονότα. Είπαμε: Εάν το καθήκον της εγγυήτριας χώρας έρθει στην Τουρκία, είμαστε έτοιμοι να το αναλάβουμε, μπορούμε να είμαστε εγγυήτρια χώρα. Στην Κύπρο, η Ελλάδα μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, η Αγγλία μπορεί να είναι εγγυήτρια χώρα, και αν η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα, γιατί να μην υπάρχει παρόμοια δομή στη Γάζα; Τι πιο φυσικό από το να είναι η Τουρκία εγγυήτρια χώρα στη Γάζα; Μπορούμε λοιπόν να αναλάβουμε και εκεί τον ρόλο της εγγυήτριας χώρας. Τα γεγονότα θα δείξουν τι μορφή θα πάρει αυτό, ο χρόνος θα δείξει».

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο Ερντογάν είπε: «Δεν έχω καμία επαφή αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρός μας της MİT Ιμπραήμ Καλίν συναντά την ισραηλινή πλευρά. Φυσικά, διαπραγματεύεται και με την Παλαιστίνη και τη Χαμάς. Επιτρέψτε μου να σας το πω αυτό, ο Νετανιάχου δεν είναι πλέον κάποιος με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε. Τον διαγράψαμε και τον πετάξαμε».

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε επαναλαμβάνοντας ότι όλοι χρωστούν στο Ισραήλ, αλλά η Τουρκία όχι: «Όλοι τους έχουν ένα χρέος στο Ισραήλ. Αλλά η Τουρκία δεν χρωστάει τίποτα στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρη δήλωση από αυτή. Τώρα η Γερμανία δεν μπορεί να ξεπληρώσει το χρέος της. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Άλλοι είναι ακριβώς έτσι. Κάποιοι πολιτικοί εκεί, όπου ο νόμος μας είναι πολύ προχωρημένος, λένε 'χρωστάμε ένα χρέος στο Ισραήλ, ξεκάθαρα πληρώνουμε αυτό το χρέος'. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Ένας Γερμανός πολιτικός, με τον οποίο είμαι πολύ ειλικρινής, λέει: 'Είμαστε χρεωμένοι'. Υπάρχει το Ολοκαύτωμα. Τώρα πληρώνουν το χρεός τους».

Και συνέχισε: «Η ιστορία των των δύο μέτρων και δύο σταθμών, της έλλειψης αρχών και της ανομίας γράφεται στην Ευρώπη. Σήμερα βλέπουμε ότι αυτό που έκαναν κατά των Εβραίων στην ιστορία έδεσε τα πόδια των ευρωπαϊκών χωρών και τις έφερε στο σημείο της άρνησης. Τι σε κάνει να αγνοείς τις σειρές με τα πτώματα των μωρών; Τι κάνει την Ευρώπη τόσο τυφλή που δεν μπορεί να δει τις βόμβες να πέφτουν στη Γάζα; Τι είδους θρησκευτικό χρέος είναι αυτό που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αγνοήσουν τις άσχημες και απάνθρωπες σφαγές που είναι τόσο κακές όσο αυτές που διαπράχθηκαν τότε; Δεν θέλουμε μέλλον, αλλά ο Θεός φυλάξοι, αν μια ευρωπαϊκή χώρα γινόταν μάρτυρας παρόμοιων σφαγών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπαιρνε στάση ανάλογα με το αν χρωστάει σε αυτόν που διέπραξε τη σφαγή.

» Δεν είναι δυνατόν ο Νετανιάχου να ενεργεί σύμφωνα με την αυθεντική Τορά. Γιατί δεν είναι αυθεντικός. Ενεργούμε με αυτό που είναι αλήθεια. Υπάρχει κάτι σχετικό με αυτό που αναφέρεται στις Δέκα Εντολές και με αυτό που κάνει το Ισραήλ; Μια από τις δέκα εντολές δεν λέει «δεν θα σκοτώσεις»; Αλλά σκοτώνει αυτά τα παιδιά. Αυτό του είναι ήδη αρκετό. Σκοτώνει γυναίκες, αυτό του φτάνει. Μόνο αυτές οι Δέκα Εντολές είναι υπεραρκετές. Αυτός ( ο Νετανιάχου) σηκώνεται, μιλάει για την Τορά και την επόμενη μέρα μιλάει για τη Βίβλο. Αυτό που έκανες δεν έχει καμία σχέση με τη Βίβλο ή την Τορά. Ούτε η Βίβλος ούτε η Τορά ούτε οι Ψαλμοί το δέχονται αυτό».

Αναφερόμενος στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ο Ερντογάν είπε: «Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK στη Σουηδία. Δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Καθήκον μας ήταν να παραπέμψουμε αυτό το θέμα στη Βουλή καταρχήν και το κάναμε.

» Τώρα, ως φίλοι μας στο κοινοβούλιο, η Λαϊκή Συμμαχία, θα συνεχίσουμε το έργο μας εκεί. Τις προάλλες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ μου έστειλε ένα μικρό ευχαριστήριο μήνυμα. Παρακολουθεί επίσης στενά αυτές τις μελέτες. Λέει ότι θεωρεί θετικό το βήμα μου να στείλω αυτό το θέμα στη Βουλή. Έτσι του έστειλα νέα.

» Είπα, από εδώ και πέρα ανήκει στη Βουλή. Εάν η Αμερική έχει μια Βουλή των Αντιπροσώπων και μια Γερουσία, έχουμε επίσης μια Βουλή. Θα δούμε πώς θα το ερμηνεύσει το κοινοβούλιο μας και πώς θα διαπραγματευτεί. Όπως γνωρίζετε τώρα, έφτασε η περίοδος του προϋπολογισμού. Η Βουλή θα επικεντρωθεί εντατικά στον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός συζητήθηκε στην επιτροπή, αλλά τώρα έρχεται στη Γ.Σ. Οι δραστηριότητες της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι τόσο σύντομες στον προϋπολογισμό μας. Αλλά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται. Σε αυτό το σημείο, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή θετική προσπάθεια. Αρκεί οι γύρω μας να μας προσεγγίσουν θετικά».

