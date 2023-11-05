Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Κύπρο: Τι συζήτησαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Στο πλαίσιο του διπλωματικού μαραθωνίου που πραγματοποιεί στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, έκανε έκτακτη στάση στην Κύπρο όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ευχαρίστησε για τη βοήθεια την Κύπρου στην απομάκρυνση απεγκλωβισμένων από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου ήταν στο επίκεντρο της σύντομης συζήτησης μεταξύ του του Άντονι Μπλίνκεν και του κ. Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή. Η συνάντηση είχε ως βασικό θέμα συζήτησης «την κρίση στην περιοχή μας όπως εξελίσσεται και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Κύπρου με τελικό προορισμό τη Γάζα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Πρόεδρος της 🇨🇾 Δημοκρατίας @Christodulides πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών των 🇺🇸ΗΠΑ @SecBlinken στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή. Η συνάντηση θα έχει ως βασικό θέμα συζήτησης την κρίση στην περιοχή μας όπως εξελίσσεται και την πρωτοβουλία της… pic.twitter.com/pByuJIitJL — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) November 5, 2023

Σύμφωνα με το sigmalive.com, o κ. Χριστοδουλίδης είπε για τη συνάντηση ότι «συζητήσαμε και για το Κυπριακό με αφορμή την επίσκεψη του στην Τουρκία, όπως επίσης και για τις διμερείς μας σχέσεις. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική και τη δική του ανάλυση σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα στην περιοχή, μετά και τις επαφές που είχε μέχρι στιγμής, και συμφωνήσαμε να είμαστε σε επαφή, ειδικότερα για να δούμε πώς μπορούν να δημιουργηθούν εκείνα τα δεδομένα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα».

Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό των κυπριακών Αρχών, σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ναι. υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντίγραφο του οποίου - διότι είναι συγκεκριμένο έγγραφο (που αναφέρει) βήμα προς βήμα πώς θα γίνει αυτό - το έχω μοιραστεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπως το έχω μοιραστεί και με κάποιους άλλους, όπως τη Γαλλία που επιδεικνύει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον - θα είμαι εκεί για τη Σύνοδο που θα διοργανώσει ο Γάλλος Πρόεδρος αυτή τη βδομάδα - όπως και με την Πρόεδρο της Επιτροπής η οποία επικοινώνησε μαζί μου για να ενημερωθεί με περισσότερη λεπτομέρεια, και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό τον σχεδιασμό», αναφέρει το Sigmalive

Ειδικότερα, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «συζητήσαμε για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν, αλλά και ειδικότερα το θέμα της απόφασης του ΓΓ των ΗΕ να προχωρήσει με τον διορισμό μιας προσωπικότητας. Όπως προκύπτει μέχρι στιγμής υπάρχει μια άρνηση από πλευράς Τουρκίας, παρόλο που ανέφερα στον κ. Μπλίνκεν, το γνώριζε και ο ίδιος ότι, η προσπάθεια των ΗΕ συνεχίζεται».

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών είχε προσγειωθεί στη Λάρνακα. Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του σε εγκαίνια σε χωριό της Λευκωσίας ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι θα μεταβεί στη Λάρνακα για μια έκτακτη επίσκεψη στη χώρα, "μέσα στο πλαίσιο και των προσπαθειών που η χώρα μας έχει αναλάβει σε σχέση με την κρίση στην περιοχή μας".



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.