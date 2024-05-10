Λογαριασμός
Στην πλατεία Κοτζιά το Κύπελο του UEFA Europa Conference League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού - Φωτογραφίες

Έως τις 8 το βράδυ οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το τρόπαιο από κοντά και να φωτογραφηθούν δίπλα του.

Κύπελο

Σε ελληνικό έδαφος βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το τρόπαιο του Conference League μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα με 2-0 που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο OPAP Arena στις 29 Μαΐου.

Το Κύπελο του UEFA Europa Conference League υποδέχτηκε στις 9 το πρωί στην πλατεία Κοτζιά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Έως τις 8 το βράδυ οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το τρόπαιο από κοντά και να φωτογραφηθούν δίπλα του.

Στον τελικό της 29ης Μαΐου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Φιορεντίνα. ﻿

