Σε ελληνικό έδαφος βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες το τρόπαιο του Conference League μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Άστον Βίλα με 2-0 που του έδωσε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης στο στάδιο OPAP Arena στις 29 Μαΐου.

Το Κύπελο του UEFA Europa Conference League υποδέχτηκε στις 9 το πρωί στην πλατεία Κοτζιά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Έως τις 8 το βράδυ οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το τρόπαιο από κοντά και να φωτογραφηθούν δίπλα του.

Στον τελικό της 29ης Μαΐου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την Φιορεντίνα. ﻿

