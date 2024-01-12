Ερντογάν: Η Βρετανία προσπαθεί να μετατρέψει την Ερυθρά Θάλασσα σε «θάλασσα αίματος»

Η Βρετανία προσπαθεί να μετατρέψει την Ερυθρά Θάλασσα σε «θάλασσα αίματος» υποστήριξε την Παρασκευή ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε ότι τα αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη «δεν ήταν αναλογικά».



«Χρησιμοποιούν δυσανάλογη βία. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί επίσης δυσανάλογη βία στην Παλαιστίνη» δήλωσε.



Το Reuters αναφέρει ότι ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι Χούθι στην Υεμένη επιχειρούν μια «επιτυχή άμυνα, απάντηση κατά των ΗΠΑ».



Ο ίδιος είπε επίσης ότι το Ιράν εξετάζει πώς να προστατευτεί από όλα αυτά, ενώ παρατήρησε ότι η Υεμένη με τους Χούθι λέει ότι θα δώσει την απαραίτητη απάντηση σε όλες τις δυνάμεις στην περιοχή, είτε στην Αμερική είτε στη Βρετανία, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις της. Δηλώνουν επίσης ότι δεν υπάρχει χώρος για την παραμικρή χαλάρωση ως προς αυτό».

«Λαμβάνουμε ειδήσεις από διαφορετικές πηγές ότι κάνουν πολύ επιτυχημένη άμυνα και αντιδρούν με επιτυχία τόσο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Βρετανίας» προσέθεσε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις κατηγορίες για γενοκτονία κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Υποστήριξε ότι «το Ισραήλ θα καταδικαστεί με τα ντοκουμέντα που παρέδωσε η Τουρκία και θα συνεχίσει να παραδίδει, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ο Νετανιάχου δεν βρίσκει τρύπα να κρυφτεί, δεν έχει καμία δυνατότητα υπεράσπισης».

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «τώρα έχουν αρχίσει την υπεράσπισή τους, αλλά όλα τα ντοκουμέντα που προσκομίσαμε κάνουν σοβαρή δουλειά στη Χάγη. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε όλο και περισσότερα ντοκουμέντα. Πιστεύω ότι με τα ντοκουμέντα που έχουμε καταθέσει -αυτή τη στιγμή είναι κυρίως οπτικό υλικό- με αυτά τα ντοκουμέντα το Ισραήλ θα καταδικαστεί».

Κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι έχει μετατρέψει σε λουτρό αίματος από τις 7 Οκτωβρίου την περιοχή, την οποία χαρακτήρισε υπαίθρια φυλακή. Το Ισραήλ δεν αμύνεται, αλλά κάνει επίθεση, υποστήριξε.

«Εγώ θεωρούσα των (σ.σ. Ισραηλινό) πρόεδρο Χέρτζογκ πολύ πιο ειλικρινή σε αυτό το θέμα. Τελευταία, ακολουθεί και αυτός το παράδειγμα του Νετανιάχου και άρχισε να κάνει πολύ διαφορετικές δηλώσεις. Δεν μπορούν να πετύχουν τίποτα με λεκτικές επιθέσεις προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Δεν μπορούν να τελειώσουν τον Ταγίπ Ερντογάν με λεκτικές επιθέσεις, γιατί εμείς βαδίζουμε στον δρόμο της αλήθειας. Είμαστε στο πλευρό του δικαίου, είμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων, αλλά αυτοί κάνουν ό,τι τους επιβάλλει η σκληρότητά τους. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Οι καταπιεσμένοι δεν έχασαν ποτέ, οι καταπιεστές πάντα χάνουν» κατέληξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

