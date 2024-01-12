Νέα εστία ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή με τους Χούθι να απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία ότι θα πληρώσουν για τα πλήγματα σε δεκάδες στόχους στην Υεμένη.

Οι αεροπορικές επιδρομές υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στην Υεμένη σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους έξι, ανακοίνωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών την Παρασκευή.

Ο στρατηγός Γιαχία Σαρί έκανε την ανακοίνωση σε βιντεοσκοπημένη ομιλία. «Ο Αμερικανός και Βρετανός εχθρός φέρουν την πλήρη ευθύνη για την εγκληματική τους επίθεση εναντίον του λαού μας στην Υεμένη, και δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη», είπε ο Σαρί.

Έκανε λόγο για 73 χτυπήματα που έπληξαν πέντε περιοχές της Υεμένης υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Ο Μοχάμεντ Άλι αλ-Χούθι, μέλος τους ανώτατου πολιτικού συμβουλίου των σιιτών ανταρτών, χαρακτήρισε «βάρβαρα» τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα που σημειώθηκαν τη νύχτα. Ο ίδιος πρόσθεσε πως μια δήλωση θα εκδοθεί σύντομα σε απάντηση στις επιθέσεις.

O εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, Μοχάμεντ Άμπντελ Σαλάμ, κατέστησε σαφές νωρίτερα σήμερα πως το κίνημα θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο εμπορικά πλοία αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με το Ισραήλ, ενώ κατήγγειλε τα «αδικαιολόγητα», κατ’ αυτόν, πλήγματα των αμερικανικών και των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον εγκαταστάσεων του κινήματος σε διάφορες πόλεις.

الضربات الأمريكية البريطانية همجية ارهابية وهي عدوان متعمد وغير مبرر ويعكس نفسية متوحشة

وتؤكد بهذه الضربات من جديد انهما همامن يدير العدوان على #غزة كما هي تديرها على #اليمن

وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه

ان ما قامت به اعتداء صارخ وغير مبرر… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 12, 2024

«Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για αυτή την επίθεση εναντίον της Υεμένης, διότι δεν υπάρχει καμιά απειλή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα (...) στόχος (των Χούθι) ήταν και θα παραμείνουν ισραηλινά πλοία και αυτά που κατευθύνονται προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης», υπογράμμισε μέσω X (του πρώην Twitter).

Ο εκπρόσωπος των Χούθι της Υεμένης, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, ανακοίνωσε ότι η επίθεση ΗΠΑ – Βρετανίας στην Υεμένη δεν δικαιολογείται, ενώ πρόσθεσε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ.



Ο Αμπντουλσαλάμ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία έκαναν «λάθος» εκτιμώντας ότι τα πλήγματα «θα αποτρέψουν την Υεμένη από το να υποστηρίξει την Παλαιστίνη και τη Γάζα».



Το ηγετικό στέλεχος των Χούθι, Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, απείλησε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία «σύντομα θα συνειδητοποιήσουν» ότι τα πλήγματα στην Υεμένη «ήταν η μεγαλύτερη τρέλα στην Ιστορία τους».



«Η Αμερική και η Βρετανία έκαναν λάθος που άρχισαν τον πόλεμο στην Υεμένη επειδή δεν έμαθαν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους», έγραψε στο X, πρώην Twitter.



«Κάθε άτομο σε αυτόν τον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπο με δύο επιλογές» πρόσθεσε. «Είτε να σταθεί στο πλευρό των θυμάτων της γενοκτονίας είτε να σταθεί στο πλευρό των δραστών της» σημείωσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Καταδίκασαν Ιράν, Ιράκ Χαμάς και Χεζμπολάχ



Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ καταδίκασαν σήμερα τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα.

Η Χαμάς σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία θα φέρουν την ευθύνη για τον αντίκτυπο της επίθεσής τους στην ασφάλεια στην περιοχή.

Η σιιτική ένοπλη παράταξη Χεζμπολάχ του Λιβάνου καταδίκασε την επίθεση εναντίον των Χούθι αναφέροντας πως «η αμερικανική επίθεση επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά ότι οι ΗΠΑ είναι πλήρως συνένοχες για τις τραγωδίες και τις σφαγές που διαπράττονται από τον σιωνιστή εχθρό στη Λωρίδα της Γάζας και στην περιοχή».

Η αμερικανοβρετανική επιχείρηση προκάλεσε και την αντίδραση του Ιράκ.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Ιράκ, Φάντι Αλ-Σαμάρι, προειδοποίησε πως η Δύση επεκτείνει τη σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς και αυξάνει τις εντάσεις στην περιοχή, όπως μετέδωσε το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

Από πλευράς του, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νάσερ Καναάνι, τόνισε σε ανακοίνωση Τύπου ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «καταδικάζει σθεναρά» τα πυραυλικά πλήγματα.



«Καταδικάζουμε σθεναρά τις στρατιωτικές επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον πόλεων της Υεμένης», τόνισε ο Καναάνι. «Τις θεωρούμε καθαρή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Υεμένης, του διεθνούς δικαίου, των (διεθνών) κανονισμών και δικαιωμάτων».

Το Πεκίνο δηλώνει ότι ανησυχεί για την κλιμάκωση

Η Κίνα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «ανησυχεί» από την κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

"Η Κίνα ανησυχεί για την κλιμάκωση της έντασης στην Ερυθρά Θάλασσα", δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, και προέτρεψε "τα εμπλεκόμενα μέρη να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η επέκταση της σύγκρουσης".



Ρωσικό αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Η Ρωσία ζήτησε επείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να συζητήσει τα στρατιωτικά πλήγματα στην Υεμένη.



Σαουδική Αραβία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση



Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε πως παρακολουθεί με «ανησυχία» τις εξελίξεις στη γειτονική Υεμένη και κάλεσε σε «αυτοσυγκράτηση».



«Παρακολουθεί με ανησυχία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και τα πλήγματα σε εγκαταστάσεις» στην Υεμένη, σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας σε ανακοίνωσή του, καλώντας σε «αυτοσυγκράτηση» και κρίνοντας πως πρέπει να «αποφευχθεί η κλιμάκωση».



Ικανοποίηση Μπάιντεν

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για τα «επιτυχή» πυραυλικά πλήγματα.



Όπως ανέφερε, αυτή η «αμυντική» επιχείρηση διεξήχθη σε αντίδραση στις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα και είχε την «υποστήριξη» της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά και της Ολλανδίας.



Προειδοποίησε, σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, πως «δεν θα διστάσει» να «διατάξει και άλλα μέτρα», αν κρίνει πως είναι απαραίτητο.



Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησής του είπε πως τα πλήγματα είχαν «συγκεκριμένο» στόχο «υποδομές» από τις οποίες εξαπολύονται «πύραυλοι», «drones», καθώς και «ραντάρ».



Επανέλαβε την αμερικανική θέση ότι το Ιράν είναι «από τους βασικούς, αν όχι ο βασικός, υποστηρικτές» του κινήματος των σιιτών ανταρτών και τους παρέχει τόσο οπλισμό όσο και πληροφορίες προς χρήση στις επιθέσεις τους.



Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι τα πλήγματα ήταν «αναγκαία και αναλογικά».



Διαμαρτυρίες έξω από τον Λευκό Οίκο



Την ίδια ώρα, ομάδα διαδηλωτών πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της νύχτας έξω από τον Λευκό Οίκο. «Αφήστε την Υεμένη να ζήσει» και «Κάτω τα χέρια από την Υεμένη», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι. Τη διαδήλωση διοργάνωσαν οι αντιπολεμικές οργανώσεις Code Pink και



Πλήγματα σε 60 στόχους

Οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έπληξαν περισσότερους από 60 στόχους σε 16 τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε νωρίτερα η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.



Σε αυτούς περιλαμβάνονται κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αποθήκες πυρομαχικών, συστήματα εκτόξευσης, εγκαταστάσεις παραγωγής και συστήματα ραντάρ αεράμυνας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες, Πέμπτη.



Στα πλήγματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 100 πυρομαχικά ακριβείας.



«Παραμένουμε προσηλωμένοι στους κρίσιμους εταίρους μας σε όλη τη Μέση Ανατολή για την άμυνα κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών Χούθι, και της απειλής που αποτελούν για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο κεντρικός διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντιστράτηγος Αλεξ Γκρίνκεγουιτς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.