Μπορούν αθλητικές ομάδες να επωφεληθούν από το TikTok;

Τι κινδύνους ενέχει όμως αυτή η συνεργασία;Υπάρχουν πολλά μικρής διάρκειας βιντεάκια Γερμανών αθλητών στο TikTok, όπως το φιλί του μπασκετμπολίστα σταρ Ντένις Σρέντερ με τη σύζυγό του μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο είδαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Και μέσα στους επόμενους μήνες θα ανέβουν ακόμη περισσότερα τέτοια κλιπάκια, με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ή τους αθλητές που θα συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.



Η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) και η γερμανική Ολυμπιακή Ομάδα έχουν διαπιστώσει εδώ και καιρό τη σημασία και τη δυναμική του TikTok. Γι' αυτό και ξεκίνησαν μία συνεργασία με το μέσο δικτύωσης, ώστε να δημοσιεύουν περισσότερα back-stage βίντεο για τους φιλάθλους μέσα στους επόμενους μήνες. «Το TikTok μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερη απήχηση και να διατηρούμε στενότερη επαφή με την κοινότητά μας», ανέφερε η DFB.

Στόχος είναι να απευθυνθούν περισσότερο στη Generation Z – τη γενιά όσων έχουν γεννηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως και περίπου το 2010. «Καθώς χρησιμοποιούν την πλατφόρμα σχεδόν όλοι οι έφηβοι, θεωρούμε πως είναι απαραίτητη η παρουσία μας εδώ, προκειμένου να κινήσουμε το ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων», τονίζει η DFB. Όσο για την Ολυμπιακή Ομάδα, ζητούμενο είναι «να δουν οι φίλαθλοι ακόμη περισσότερο τπόσο συναρπαστικά είναι τα ολυμπιακά και παραολυμπιακά αθλήματα».Το TikTok πάντως, αν και δημοφιλές, είναι εξίσου αμφιλεγόμενο – κατά πολλούς πρόκειται ακόμη για κινεζική εταιρεία. Ένας αμερικανικός νόμος προβλέπει πως η νυν ιδιοκτήτρια εταιρεία Bytedance έχει έναν χρόνο στη διάθεσή της για να πωλήσει το TikTok, προτού αυτό απαγορευτεί από το App-Store στις ΗΠΑ. Η αιτιολόγηση για την εν λόγω ρύθμιση είναι πως υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσει η Κίνα πρόσβαση στα δεδομένα Αμερικανών χρηστών και να ασκήσει έτσι πολιτική επιρροή στις ΗΠΑ.Η επιχείρηση επισημαίνει από την πλευρά της πως το 60% ανήκει σε δυτικούς επενδυτές, ενώ η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στα Νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Ωστόσο γεγονός είναι ότι η Bytedance διατηρεί μεγάλα κεντρικά γραφεία στο Πεκίνο, όπως και ότι οι Κινέζοι ιδρυτές εξακολουθούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.Επικρίσεις δέχθηκε και η DFB για τη συνεργασία της με το TikTok. «Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος θεωρεί πως υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι ασφαλείας στη χρήση του TikTok και ταυτοχρόνως η Εθνική ποδοσφαίρου προωθεί το app», δήλωσε στην Tagesspiegel ο Ράινχαρντ Μπραντλ (CSU), ειδικός σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας. Την ίδια στιγμή ωστόσο δεν δραστηριοποιούνται στο TikTok μόνο γερμανικές αθλητικές ομάδες, αλλά και πολιτικές παρατάξεις, όπως η CSU και οι Πράσινοι, ενώ υπάρχουν και πολιτικοί με προσωπικούς λογαριασμούς στην πλατφόρμα, όπως ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU) και ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι).Αντικρούοντας την κριτική, η DFB τόνισε πως κάθε συνεργασία της εξετάζεται πολύ προσεκτικά, σε μία διαδικασία η οποία αποτελεί «θεμέλιο για τις συνομιλίες της Ομοσπονδίας για συμβάσεις συνεργασίας».Ο Κρίστοφ Μπέρτλινγκ από το Ινστιτούτο Έρευνας της Επικοινωνίας και των ΜΜΕ στο Αθλητικό Πανεπιστήμιο της Κολωνίας τονίζει πάντως πως το TikTok πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας γύρω από τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων. Επιπλέον, ο ειδικός δεν θεωρεί ότι η δημόσια κατακραυγή είναι τόσο έντονη, προσθέτοντας πως υπάρχουν εξάλλου πάρα πολλές συνεργασίες μεταξύ της πλατφόρμας και διαφόρων επιχειρήσεων, όπως και δημοσίων οργανισμών.Υπάρχει βέβαια και ένα σημαντικό θετικό στοιχείο, όπως παρατηρεί ο Μπέρτλινγκ: τα λιγότερο γνωστά αθλήματα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το TikTok, διευρύνοντας σημαντικά την απήχησή τους. «Πολλοί άνθρωποι ξέρουν ελάχιστα για τέτοια αθλήματα και για τους αθλητές που συμμετέχουν σε αυτά. Και τα σύντομα βίντεο μπορεί να κινήσουν το ενδιαφέρον περισσότερων ανθρώπων – ιδίως των νεότερων ηλικιακά χρηστών».Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

