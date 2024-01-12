Τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη είχαν «θετικά αποτελέσματα», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ, σημειώνοντας πως οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση για τυχόν αντίποινα.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν σχέδια για αποστολή επιπλέον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, δήλωσε ο Ράιντερ σε συνέντευξή του στο CNN.

«Η αρχική μας εκτίμηση είναι ότι είχαμε καλά αποτελέσματα», τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και, όπως έχουν πει ο πρόεδρος και ο υπουργός Άμυνας Όστιν, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν -που εισήχθη την 1η Ιανουαρίου στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed με ουρολοίμωξη, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο- είναι σε καλή κατάσταση, έχει συνομιλήσει δύο φορές με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τις τελευταίες δύο ημέρες και έχει «εμπλακεί ενεργά στην επίβλεψη και τη διοίκηση αυτών των βομβαρδισμών».

Αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη, πλοία και υποβρύχια έπληξαν στόχους στην Υεμένη στη διάρκεια της νύχτας σε αντίποινα για τις επιθέσεις από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι στη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, διευρύνοντας μια περιφερειακή σύγκρουση που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση μπορεί να κλιμακωθεί, ο Ράιντερ τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εργάζονται για τον περιορισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις των Χούθι σε εμπορικά πλοία στη ζωτικής σημασίας θαλάσσια διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας έχουν επηρεάσει περισσότερες από 50 χώρες, σημείωσε ο Ράιντερ, και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους κρίνουν τις ενέργειες ως διαφορετικές από ό,τι συμβαίνει στη Γάζα.

«Κανείς δεν θέλει να δει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Αλλά και πάλι, δεν μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε αυτού του είδους την επικίνδυνη, απερίσκεπτη συμπεριφορά», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.