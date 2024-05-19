Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU και του στρατού έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, δήλωσε σήμερα πηγή των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

"Είναι η δεύτερη επίθεση με drones της SBU στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Κουστσέφσκα και στο διυλιστήριο στη Σλαβιάνσκ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες", δήλωσε η πηγή αυτή.

Η πηγή είπε πως δεκάδες αεροσκάφη διαφόρων τύπων στάθμευαν στο αεροδρόμιο, μεταξύ των οποίων Su-34, Su-25, Su-27, MiG-29.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα πως η Ουκρανία εκτόξευσε εννέα αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS στην Κριμαία και επιτέθηκε σε ρωσικές περιοχές με τουλάχιστον 60 drones σε μια μεγάλη επίθεση που είχε αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νότια Ρωσία να σταματήσει τη λειτουργία του.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης ότι έξι drones συνετρίβησαν στην περιοχή ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στη Σλαβιάνσκ στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ μετέδωσε ότι η λειτουργία του διυλιστηρίου διακόπηκε μετά την επίθεση.

Στο μεταξύ, το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό ανέφερε σήμερα σε μια ανακοίνωση πως ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ναρκαλιευτικό του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

"Χθες βράδυ οι Ουκρανικές Αμυντικές Δυνάμεις κατέστρεψαν το ναρκαλιευτικό Project 266-M Kovrovets του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας", ανέφερε το ουκρανικό ΠΝ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.