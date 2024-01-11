Την ίδρυση ακαδημίας πρακτόρων (Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών) ανακοίνωσε ο διοικητής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και «δεξί χέρι» του Ταγίπ Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.



«H Τουρκία έχει κάνει ένα κβαντικό άλμα τα τελευταία χρόνια για να γίνει ένα αυτάρκες, αποτρεπτικό και προληπτικό κέντρο ισχύος, ειδικά στην αμυντική βιομηχανία, τις τεχνολογίες UAV και κρίσιμων υποδομών, και έχει αλλάξει τα δεδομένα. Παρά τα εμπόδια, τα μυστικά εμπάργκο, τα μπλοκαρίσματα και κυρώσεις που τίθενται μπροστά στη χώρα, κάνουμε νέες κινήσεις και εργαζόμαστε για τη διασφάλιση των εθνικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όπως και για τη δημιουργία στρατηγικής περιοχής ασφάλειας για τις φίλες και αδελφικές χώρες» ανέφερε αρχικά ο Καλίν, αφήνοντας αιχμές για τις ΗΠΑ. Και πρόσθεσε:



«Με αυτή την ευκαιρία, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι ιδρύσαμε την Εθνική Ακαδημία Πληροφοριών για να κάνουμε την Τουρκία μια χώρα που έχει λόγο στη θεωρία και τη μεθοδολογία των πληροφοριών. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρό μας, ο οποίος ποτέ δεν στερεί την υποστήριξή του σε αυτό το θέμα».

Κρίση μεγαλοϊδεατισμού

Στο μεταξύ, σε μια νέα κρίση μεγαλοϊδεατισμού, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διακήρυξε την Τετάρτη ότι «η Τουρκία δεν αποτελείται μόνο από τα σύνορά της». «Δισεκατομμύρια άνθρωποι στα Βαλκάνια, στην Αφρική, στην Ασία, στρέφουν τα βλέμματα και τις καρδιές τους στην Τουρκία» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«H Τoυρκία δεν είναι μια χώρα που αποτελείται μόνο από τα σύνορα της. Και ο λαός μας δεν είναι μια κοινωνία που έχει την ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν μόνο μέσα σε αυτά τα σύνορα. Η περιοχή ευθύνης και επιρροής της χώρας μας και του λαού μας είναι πολύ μεγάλη, Υπάρχουν λόγοι που πηγάζουν από την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, την πίστη μας και την φύση μας. Μην ξεχνάτε πως, σε μια μεγάλη γεωγραφία, όπως από τα Βαλκάνια μέχρι τον Καύκασο από την κεντρική, νότια και ανατολική Ασία μέχρι και την βόρεια Αφρική και στα βάθη της Αφρικής δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους και τις καρδιές τους σε εμάς. Κάθε επιτυχία και νίκη μας αντιλαλεί σε όλη αυτή τη γεωγραφική περιοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ χθες αναφέρθηκε εκ νέου και στη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ο Ερντογάν προειδοποίησε και το Ισραήλ: «συλλάβαμε τους πράκτορές σας, αυτό είναι το πρώτο βήμα, είστε καταδικασμένοι να μάθετε τι είναι η Τουρκία».

«Η υπηρεσία μας (ΜΙΤ) η οποία αποκάλυψε το δίκτυο πρακτόρων του Ισραήλ εντός της χώρας μας απάντησε με ξεκάθαρο τρόπο σε όσους μας απειλούν. Φυσικά αυτό προκάλεσε έκπληξη στο Ισραήλ. Δηλαδή "πώς τους συλλάβατε, τους μαζέψατε" κτλ. Περιμένετε και θα δείτε! Αυτό είναι το πρώτο βήμα! Θα τη μάθετε την Τουρκία. Ακόμη και τώρα δεν την μάθατε. Όμως είστε καταδικασμένοι να τη μάθετε» προειδοποίησε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα περιμένει τα F-35» αναφέρει από πλευράς της η τουρκική εφημερίδα Hurriyet στο σημερινό της εξώφυλλο όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον είπε ότι «αν θέλει ο Θεός το θέμα των F-16 θα προχωρήσει σύντομα».

