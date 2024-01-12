Ο Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, ο κατά συρροήν δολοφόνος 77 ανθρώπων σε διπλή επίθεση στην Νορβηγία το 2011, παραμένει «πολύ επικίνδυνος» και θα πρέπει να παραμείνει σε απομόνωση κατά την έκτιση της ποινής του, δήλωσε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου κατά την τελική του αγόρευση ο εκπρόσωπος του νορβηγικού υπουργείου Δικαιοσύνης την τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας που εξετάζει την προσφυγή του καταδικασμένου για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κατά του νορβηγικού κράτους.

Ο Αντρέας Χέτλαντ δήλωσε ότι «δεν υπάρχει βάση για τον ισχυρισμό ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάσθηκαν» στην περίπτωση του Μπρέιβικ.

«Ο Μπρέιβικ παραμένει επικίνδυνος. Υπάρχει ακόμη μεγάλος κίνδυνος να ασκήσει βία ή μπορεί να εμπνεύσει άλλους να ασκήσουν βία», είπε.

Ο ίδιος ο Μπρέιβικ δήλωσε δακρυσμένος κατά την κατάθεσή του ότι η απομόνωση είναι «εφιάλτης» και ότι σκέφτεται την αυτοκτονία κάθε μέρα. Ο συνήγορός του δήλωσε την Δευτέρα κατά την έναρξη της διαδικασίας ότι ο πελάτης του πάσχει από «βαριά κατάθλιψη».

Χθες, η ψυχίατρός του δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο Μπρέιβικ πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη.

«Οι συνθήκες τον βαρύνουν και αισθάνεται μόνος. Είναι επαχθές, αλλά δεν πιστεύω ότι πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη», δήλωσε η Γιάνε Γκούντιμ Χέρμανσεν στο δικαστήριο, σύμφωνα με την εφημερίδα Aftenposten.

Η δικαστής Μπιργκίτε Κόλρουντ ρώτησε την ψυχίατρο τι πιστεύει για την δακρύβρεκτη κατάθεση του Μπρέιβικ. Και εκείνη απάντησε ότι ποτέ δεν τον έχει δει να κλαίει.

«Πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπος του για να δείξει την απελπισία του. Κατά συνέπεια, δεν είμαι πολύ βέβαιη πόσο αξιόπιστο είναι αυτό», δήλωσε η ψυχίατρος στην Aftenposten.

Φυλακισμένος στο σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας του Ρινγκερίκε , ο Μπρέιβικ θεωρεί ότι η απομόνωσή του εδώ και σχεδόν 11 χρόνια παραβιάζει το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που απαγορεύει «τις απάνθρωπες και ταπεινωτικές ποινές».

Ο Μπρέιβικ έχει το δικαίωμα να πει μερικές λέξεις στο τέλος της συνεδρίασης και είναι πιθανόν ότι θα το ασκήσει.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται σε διάστημα εβδομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.