Ιταλία: Αρνήθηκε να λάβει μέρος στη στρατιωτική δράση εναντίον των Χούθι της Υεμένης

Η Ιταλία αρνήθηκε να λάβει μέρος στα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Βρετανία στη διάρκεια της νύχτας εναντίον του κινήματος των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, όπως δήλωσε σήμερα κυβερνητική πηγή, η οποία εξήγησε πως η Ρώμη προτίμησε να ακολουθήσει μια "κατευναστική" πολιτική στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, είπε επίσης πως η κυβέρνηση θα χρειαζόταν την έγκριση της Βουλής προκειμένου να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, καθιστώντας αδύνατη μια γρήγορη έγκριση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία έπληξαν πολλούς στόχους στην Υεμένη από αέρος και θαλάσσης, ενώ η Ολλανδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και το Μπαχρέιν παρείχαν επιμελητειακή υποστήριξη και υποστήριξη από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Τα νυχτερινά πλήγματα ήταν μια απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα -- έναν από τους πιο πολυσύχναστους εμπορικούς διαδρόμους. Το κίνημα, που υποστηρίζεται από το Ιράν, λέει πως οι επιθέσεις έγιναν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Χαμάς.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο δήλωσε στο Reuters πως οι επιθέσεις των Χούθι έπρεπε να σταματήσουν χωρίς να προκαλέσουν έναν νέο πόλεμο στην περιοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα την Επιχείρηση Φύλακας Ευημερίας για την προστασία μη στρατιωτικών πλοίων στην πολυσύχναστη Ερυθρά Θάλασσα.

Η Ιταλία ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο πως θα έστελνε ένα πλοίο στην περιοχή έπειτα από αιτήματα για υποστήριξη από πλοιοκτήτριες εταιρίες, αλλά δεν δεσμεύθηκε με την υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αποστολή, με άλλους συμμάχους της ΕΕ να φαίνονται επίσης να αποστασιοποιούνται από την πρωτοβουλία.

Ο Κροσέτο δήλωσε πως η Ιταλία θα χρειαζόταν την έγκριση της Βουλής για την ανάμειξή της σε μια νέα διεθνή ναυτική αποστολή, περιπλέκοντας οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσχώρηση σε αυτήν.

Πηγή: skai.gr

