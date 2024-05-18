Η Γαλλία τιμά την παραδοσιακή μπαγκέτα με ένα αρωματισμένο γραμματόσημο

Το Παρίσι τιμά τη χειροποίητη μπαγκέτα, το αγαπημένο είδος ψωμιού που έχει συνδεθεί με τη Γαλλία και αγαπιέται σε όλο τον κόσμο, με την έκδοση 600.000 γραμματοσήμων.

Με κόστος 1,96 ευρώ, το γραμματόσημο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και απεικονίζει μια μπαγκέτα διακοσμημένη με μια κόκκινη, λευκή και μπλε κορδέλα, τα χρώματα της γαλλικής σημαίας.

Μάλιστα, το γραμματόσημο είναι εμποτισμένο με άρωμα που φέρνει στο νου φούρνο.

Το μελάνι που χρησιμοποιείται στα γραμματόσημα περιέχει μικροκάψουλες που παρέχουν τη συγκεκριμένη μυρωδιά.

Τα γραμματόσημα κυκλοφόρησαν την Παρασκευή, ημέρα του Saint-Honoré, προστάτη άγιο των αρτοποιών και ζαχαροπλαστών της Γαλλίας.

Η γαλλική μπαγκέτα έχει ενταχθεί στη λίστα των αγαθών Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 2022.

Πηγή: skai.gr

