Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δεν έχει αρμοδιότητα στο πλαίσιο της Σύμβασης περί γενοκτονίας να διατάξει το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο συνήγορος του ισραηλινού κράτους Μάλκομ Σο ενώπιον του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ δεν έχει την απαιτούμενη «ειδική πρόθεση» για την διάπραξη εγκλημάτων βάσει της Σύμβασης, είπε ο συνήγορος κατά την δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών για την εξέταση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής που ζητά τον άμεσο τερματισμό της ισραηλινής πολεμικής εκστρατείας στον παλαιστινιακό θύλακα με το επιχείρημα ότι το εβραϊκό κράτος διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων.

«Δεν πρόκειται για γενοκτονία. Η Νότια Αφρική μας λέει μόνο την μισή αλήθεια», πρόσθεσε.

Ετερος συνήγορος δήλωσε ότι το Ισραήλ «δεν επιδιώκει να καταστρέψει» τον παλαιστινιακό λαό στην Γάζα.

«Αυτό που επιδιώκει το Ισραήλ στην Γάζα δεν είναι η καταστροφή ενός λαού, αλλά η προστασία ενός άλλου λαού, του δικού του, που δέχεται επίθεση σε πολλαπλά μέτωπα», δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Ταλ Μπέκερ καλώντας το να απορρίψει τα αιτήματα της Νότιας Αφρικής για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στην Γάζα.

«Η προσφυγή και το αίτημα πρέπει να απορριφθούν γι' αυτό που είναι - μία συκοφαντία», είπε.

Η ισραηλινή πλευρά υποστήριξε ότι η υπόθεση της γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι «τελείως διαστρεβλωμένη» και δεν απηχεί τις πραγματικότητες του πολέμου.

Απορρίπτοντας τις κατηγορίες το Ισραήλ κατηγόρησε την Νότια Αφρική ότι λειτουργεί ως φερέφωνο της οργάνωσης Χαμάς.

Η Νότια Αφρική «δυστυχώς παρουσίασε στο Δικαστήριο έναν τελείως διαστρεβλωμένο πραγματολογικό και νομικό πίνακα», δήλωσε ο Ταλ Μπέκερ. «Εάν διαπράχθηκαν πράξεις γενοκτονίας, αυτές διαπράχθηκαν κατά του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ζητώντας από το δικαστήριο να διατάξει τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, «ο προσφεύγων επιδιώκει να βλάψει το εγγενές δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπισθεί τον εαυτό του ... και να καταστήσει το Ισραήλ ανυπεράσπιστο», είπε.

Οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στην Γάζα εντάσσονται στην νόμιμη άμυνα κατά της Χαμάς και «άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου ο νομικός σύμβουλος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης θα ανακοινώσει την απόφασή του για την λήψη ή μη προσωρινών μέτρων επί της υπόθεσης κρίνοντας αν οι θέσεις της προσφεύγουσας Πρετόριας είναι ευλογοφανείς ή μη εντός του μήνα.

Μία απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με το αν οι κατηγορίες στοιχειοθετούνται μπορεί να χρειασθεί χρόνια.



Η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της Σύμβασης περί Γενοκτονίας του 1948, η οποία υπήρξε απάντηση στην γενοκτονία των Εβραίων στο ναζιστικό Ολοκαύτωμα. Ορίζει ως γενοκτονία τις «ενέργειες που διαπράττονται με πρόθεση την καταστροφή, μερικών ή ολικώς, μίας εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.