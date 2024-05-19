Μητσοτάκης: Η Αλβανία καταπατά την αξία του Κράτους Δικαίου

"Το ταξίδι στην 'Αγκυρα και η συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν πέτυχαν τον στόχο τους. Έγιναν θετικά βήματα και στα τρία πεδία της διαδικασίας προσέγγισης», επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής». Αναφορικά με την προεκλογική ομιλία του Αλβανού πρωθυπουργού στο Γαλάτσι, τονίζει ότι «η κυβέρνηση δεν είχε κανέναν λόγο να την απαγορεύσει. Πολύ απλά γιατί η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει κάτι να φοβηθεί από μια τέτοια εκδήλωση». Όσον αφορά την ενέργεια της νέας προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, τονίζει ότι «δεν παραβίασε, μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και τον Καταστατικό Χάρτη της πατρίδας της» και προσθέτει πως «η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων εξαρτάται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζει ότι «οι κάλπες της 9ης Ιουνίου είναι κρίσιμες για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει μεν την εθνική εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Αλλά, αναμφίβολα, θα επηρεάσει και τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς». Ακόμη πως «η αποχή και η αδράνεια δεν είναι αντίπαλος μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά της ίδιας της Δημοκρατίας». Επισημαίνει ακόμη πως βασικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η προώθηση μεταρρυθμίσεων που ισχυροποιούν τη χώρα και βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών καθώς και ότι «οι λαϊκιστές επιμένουν να δίνουν εύκολες απαντήσεις σε δύσκολα προβλήματα. Και οι «πατριώτες του καναπέ» συνεχίζουν να πωλούν αμφιλεγόμενα προϊόντα μαζικής κατανάλωση».

Ο πρωθυπουργός απαντά επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με το μετρό και το Flyover στη Θεσσαλονίκη όπως επίσης και για το πρότζεκτ ανάπλασης της ΔΕΘ.

Η πλήρης συνέντευξη του πρωθυπουργού στην εφημερίδα «Μακεδονία της Κυριακής», έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Τη Δευτέρα επιστρέψατε από το πρώτο σας ταξίδι στην 'Αγκυρα και την τέταρτη συνάντησή σας με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ποιος είναι ο απολογισμός της επίσκεψης; Σε ποιο από τα τρία επίπεδα της διαδικασίας προσέγγισης των δύο χωρών, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έγιναν βήματα προόδου; Και η προσφυγή στη Χάγη για το θέμα της υφαλοκρηπίδας παραμένει μακριά στον ορίζοντα;

Καταρχάς σας απαντώ ότι το ταξίδι στην 'Αγκυρα και η συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν πέτυχαν τον στόχο τους. Έγιναν θετικά βήματα και στα τρία πεδία της διαδικασίας προσέγγισης. Αυτό νομίζω έγινε θετικά δεκτό και από την ελληνική κοινωνία, τις ημέρες που ακολούθησαν. Όμως, πριν πάω στα επιμέρους, επιτρέψτε μου να επισημάνω κάτι που θεωρώ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς όσα συμβαίνουν στη γειτονιά μας τον τελευταίο καιρό, αυτό που γίνεται ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα: δύο γειτονικές χώρες με σοβαρές διαφορές μεταξύ μας, ιστορικές και όχι μόνο, έχουμε καταφέρει ενώ διαφωνούμε, να συζητούμε. Και αντί να έχουμε διαρκώς το δάχτυλο στην σκανδάλη, να έχουμε το μυαλό μας τρόπους για να διαμορφώσουμε μία συνύπαρξη, ευνοϊκή και για τις δύο πλευρές. Είναι μία πραγματικότητα που πιστεύω θα ζήλευαν πολλοί λαοί στην Ευρώπη και στην περιοχή. Από την Ουκρανία και τα Βαλκάνια μέχρι, ασφαλώς, την Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά, τώρα, στην συνάντηση μου με τον Πρόεδρο Ερντογάν, εκτιμώ ότι έδωσε συνέχεια σε αυτήν την πορεία προσέγγισης. Από τη μία πλευρά, ο πολιτικός διάλογος ακολουθεί τη δική του διπλωματική στρατηγική, έχοντας τους δικούς του ρυθμούς. Χωρίς πολλές δημόσιες δηλώσεις. Αλλά με βάση έναν Οδικό Χάρτη ο οποίος έχει συμφωνηθεί και λειτουργεί αργά και σταθερά.

Από την άλλη, τα αποτελέσματα της λεγόμενης θετικής ατζέντας γίνονται πιο ορατά: ανακοινώθηκε η επίσημη ίδρυση του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου το οποίο είχε συμφωνηθεί στην Αθήνα, τον περασμένο Δεκέμβριο. Και, μάλιστα, έχει σημασία ότι αυτό έγινε μετά τη διεξαγωγή στην Κωνσταντινούπολη ενός πολύ πετυχημένου επιχειρηματικού φόρουμ που κατέδειξε πόσο εφικτή είναι η διεύρυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων. Όπως δηλώσαμε και με τον Τούρκο Πρόεδρο, ο στόχος μας είναι οι διμερείς μας συναλλαγές σε βάθος 5ετίας να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από 5,8 σήμερα.

Συμφωνήσαμε, επίσης, να έχουμε κοινές δράσεις στους χώρους της Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας. Η γενιά μας είναι η πρώτη που βιώνει την Κλιματική Κρίση. Μας αφορούν, λοιπόν, όλους η άμυνα στις φυσικές καταστροφές και η αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει ιδίως μεταξύ γειτόνων σε έκτακτες ανάγκες.

Φυσικά, συζητήσαμε και για το Μεταναστευτικό, όπου, πράγματι, υπάρχει πρόοδος, καθώς ο συντονισμός έχει φέρει ήδη περιορισμό των μεταναστευτικών ροών. Κάτι το οποίο, μαζί με τις διευκολύνσεις στις βίζες, ώστε Τούρκοι ταξιδιώτες να επισκέπτονται 10 ελληνικά νησιά για 7 μέρες, αποτελεί ένα θετικό κεκτημένο των τελευταίων μηνών.

Με άλλα λόγια, μιλώ για την οικοδόμηση μίας νέας «κανονικότητας» η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινής πραγματικότητας. Αυτής που υπηρετεί τη βελτίωση της ζωής των δύο λαών στο παρόν. Που δεν παραγνωρίζει, ωστόσο, ότι η μόνη κεντρική διαφορά μας με τη γειτονική χώρα παραμένει: η χάραξη υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, δηλαδή, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μέχρι να αντιμετωπιστεί, ωστόσο, αυτό το θέμα, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, οφείλουμε να απαντάμε και στο σήμερα. Με πρόοδο στα ζητήματα που λέγονται «χαμηλής πολιτικής», όμως έχουν υψηλή σημασία για τη ζωή των πολιτών στις δύο όχθες του Αιγαίου. Απ' την άποψη αυτή, θα συμφωνούσα με ένα τίτλο τουρκικής εφημερίδας την επομένη της επίσκεψης μου, που έγραφε ότι ήταν μια «πολύ ωραία μέρα στο Αιγαίο». Τέτοιες ωραίες μέρες είναι στο χέρι μας να τις μετατρέψουμε και σε μία ολόκληρη εποχή.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, ο κ. Έντι Ράμα πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη προεκλογική ομιλία στο Γαλάτσι, σε μια περίοδο όπου οι ελληνοαλβανικές σχέσεις που δεν περνούν περίοδο ύφεσης και εξαιτίας της προφυλάκισης του Φρέντη Μπελέρη. Σας ανησυχεί η ένταση που καταγράφεται εδώ και καιρό στις σχέσεις μας με τη γειτονική χώρα; Και ποιο θα ήταν σήμερα το μήνυμά σας προς τον Έντι Ράμα;

Η εδώ επίσκεψη του Έντι Ράμα ήταν ιδιωτική, όπως και οι αντίστοιχες προεκλογικές ομιλίες που έχει ήδη προγραμματίσει και σε άλλες χώρες, ενόψει των εκλογών στην Αλβανία. Η κυβέρνηση δεν είχε κανέναν λόγο να την απαγορεύσει. Πολύ απλά γιατί η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει κάτι να φοβηθεί από μια τέτοια εκδήλωση.

Η αυτονόητη αυτή διαπίστωση, βέβαια, δεν εμπόδισε τους γνωστούς λαϊκιστές και τους «πατριώτες του καναπέ» να μας κουνήσουν το δάχτυλο, ζητώντας μία τυφλή απαγόρευση, χωρίς ασφαλώς να εξηγούν πώς και γιατί.

Τα ζητήματα στις ελληνοαλβανικές και ευρωαλβανικές σχέσεις, βέβαια, παραμένουν. Και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας δεν μπορεί να αντιπαρέλθει τις προϋποθέσεις για την προσχώρηση της χώρας του στην Ε.Ε. Με πρώτη την τήρηση του Κράτους Δικαίου, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα είμαι σαφής: με την παράνομη προφυλάκιση του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, και πλέον υποψηφίου Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Φρέντη Μπελέρη, η Αλβανία καταπατά την αξία του Κράτους Δικαίου, καταργώντας το αυτονόητο δικαίωμά του να δικαστεί με βάση το τεκμήριο αθωότητας. Πρόκειται, συνεπώς, για ζήτημα όχι μόνο διμερές, αλλά κυρίως ευρωπαϊκό. Και καθώς η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας εξαρτάται από τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ελληνικής Μειονότητας, περνά απαρέγκλιτα από τη χώρα μας. Όχι για να «συνετίσουμε» ή να «τιμωρήσουμε». Αλλά για να δούμε την Αλβανία να εντάσσεται ομαλά στον δρόμο των ευρωπαϊκών άξιών.

Όσον αφορά, τέλος, τη συμμετοχή του Φρέντη Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της παράταξής μας, αν και δεν σχολιάζω μεμονωμένες υποψηφιότητες, θα πω μόνο ότι συμβολίζει τη στήριξή μας στη Δημοκρατία.

Την ίδια στιγμή η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας διαφοροποιείται στην εξωτερική πολιτική από την προηγούμενη. Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι η νέα Πρόεδρος αποκάλεσε τη χώρα της «Μακεδονία». Σας ανησυχούν όλα αυτά; Τι πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ώστε να συνεχιστούν οι σχέσεις καλής γειτονίας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Η νέα Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας έκανε την παράνομη και προκλητική επιλογή να παραβεί το επίσημο κείμενο του όρκου της και να αποκαλέσει τη χώρα της με διαφορετικό όνομα από αυτό που ορίζει το ίδιο το Σύνταγμα του γειτονικού κράτους. Δεν παραβίασε, συνεπώς, μόνο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και τον Καταστατικό Χάρτη της πατρίδας της.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίες οι ακαριαίες αντιδράσεις της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Όπως αμέσως αντέδρασαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά μας, καλούμε τη νέα πρόεδρο να αποφύγει παρόμοιες παράνομες και προκλητικές επιλογές, τις οποίες φυσικά δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα δεχτούμε. Είναι αυτονόητο ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων εξαρτάται από την ειλικρινή τήρηση των συμφωνηθέντων. Η ηγεσία, λοιπόν, της Βόρειας Μακεδονίας, οφείλει να αντιληφθεί ότι μόνο να κερδίσει έχει από τη φιλία της με την Ελλάδα.

Όσον αφορά, τώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν να επισπεύσουμε την κύρωση των Μνημονίων της Συμφωνίας των Πρεσπών, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Είναι απαράδεκτο ελληνικές δυνάμεις να εισηγούνται κάτι που δεν προτείνει, καν, η άλλη πλευρά! Γιατί δεν μπορεί η Αθήνα να προσφέρει κάτι το οποίο τα Σκόπια ήδη το προσβάλλουν δια της νέας Προέδρου της.

Υπενθυμίζω ότι το 2019 καταψηφίσαμε τη Συμφωνία, χωρίς ουδέποτε να πούμε πως θα την ακυρώσουμε. Πολύ απλά γιατί αυτό δεν γίνεται. Είχα, τότε, επισημάνει, από το βήμα της Βουλής, τις αστοχίες της και είχα προειδοποιήσει για τα προβλήματα που θα δημιουργούσαν. Επιμείναμε ως αντιπολίτευση, γνωρίζοντας ότι απ' τη στιγμή που θα ψηφιστεί η δεσμευτική για τη χώρα συμφωνία, δεν αλλάζει. Πλέον, ως κυβέρνηση, λοιπόν, οφείλουμε να σεβόμαστε την ελληνική υπογραφή σε μία διεθνή συνθήκη.

Να το ξεκαθαρίσω, συνεπώς, ξανά : προφανώς και τιμούμε τα συμφωνηθέντα σε μία διεθνή Συμφωνία. Αλλά η ψήφιση των επιμέρους μνημονίων της εξαρτάται και από την άλλη πλευρά. Και, κυρίως, από το πόσο συνεπής θα αποδειχθεί στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Περιμένουμε, λοιπόν, να τηρήσει τα συμφωνηθέντα. Και εμείς, ως Κράτος που έχει συνέχεια και συνέπεια, θα κάνουμε αντιστοίχως τα προβλεπόμενα.

Κύριε Πρόεδρε, είμαστε τρεις εβδομάδες πριν από τις Ευρωεκλογές. Έχετε πει ότι αυτές είναι σημαντικές προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα και να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Γιατί η κάλπη της 9ης Ιουνίου έχει τέτοια βαρύτητα όταν έχετε λάβει εντολή τετραετίας πριν από ένα χρόνο; Σε τι θα επηρεάσει ένα όχι καλό εκλογικό αποτέλεσμα για τη ΝΔ την πορεία της κυβέρνησης μέχρι το 2027;

Οι κάλπες της 9ης Ιουνίου είναι κρίσιμες για την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει μεν την εθνική εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Αλλά, αναμφίβολα, θα επηρεάσει και τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς. Διότι μια αρνητική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και δεν θα φέρει σε ανατροπή της κυβέρνηση. Όμως μπορεί να εμποδίσει την εθνική πορεία που ήδη ακολουθούμε.

Όταν μιλώ για την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, δεν εννοώ τη στασιμότητα. Αλλά τις συνθήκες που επιτρέπουν τη συνέχεια σε μία πορεία σύγκλισης της χώρας προς τα προηγμένα κράτη της Ευρώπης. Και, ταυτόχρονα, μία ευκαιρία να δυναμώσει η εθνική φωνή στις Βρυξέλλες. Για περισσότερους πόρους προς τους αγρότες μας. Για ένα νέο Ταμείο που θα χρηματοδοτεί την κοινή Ευρωπαϊκή 'Αμυνα. Για ένα Σύμφωνο Μετανάστευσης αποτελεσματικό. Και, βέβαια, για την οργάνωση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας ανταγωνιστικής, προς όφελος των πολιτών των κρατών-μελών.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι μία ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη σημαίνει μία ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Και ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην Ευρώπη συνεπάγεται και διεκδικήσεις που θα μεταφράζονται σε όφελος για τον κάθε Έλληνα πολίτη.

Έχετε τονίσει ότι ένας από τους αντιπάλους σας ενόψει της κάλπης είναι η αποχή και η αδιαφορία. Σε έναν νεαρό ψηφοφόρο που σκέφτεται να μην προσέλθει να ψηφίσει τι θα λέγατε για να τον μεταπείσετε;

Η αποχή και η αδράνεια δεν είναι αντίπαλος μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά της ίδιας της Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν, με αρνητική χροιά, τον όρο «ιδιώτης» για να περιγράψουν τους αδιάφορους που δεν συμμετείχαν στα κοινά.

Στις νέες και τους νέους που σκέφτονται την αποχή, λοιπόν, λέω: Η ψήφος σας είναι η φωνή σας! Η δύναμή σας να διαμορφώσετε το μέλλον που θέλετε να ζήσετε. Επιλέγοντας αποχή, ουσιαστικά παραιτείστε από το δικαίωμά σας να συμμετέχετε στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή σας στο σήμερα. Αλλά και τον κόσμο που θα κληρονομήσετε αύριο. Μην αφήνετε, συνεπώς, άλλους να αποφασίζουν για λογαριασμό σας και να παίζουν με το μέλλον σας.

Από την άλλη, μια κριτική που ασκείται στην κυβέρνησή σας είναι ότι πρέπει να προχωρήσει ακόμη πιο τολμηρά στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος. Στο κάλεσμα για «πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά» τι απαντάτε;

Το κάλεσμα αυτό είναι πυξίδα για την κυβέρνηση. Όπως αποδεικνύουμε στα σχεδόν 5 χρόνια που κρατάμε το τιμόνι του τόπου, βασικό μας μέλημα είναι να προωθούμε μεταρρυθμίσεις που ισχυροποιούν τη χώρα και βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών. Όχι, ασφαλώς, χωρίς προβλήματα και αστοχίες. Όμως με μία ειλικρινή προσπάθεια να κάνουμε, κάθε μέρα, όλο και πιο καλύτερη τη ζωή της Ελληνίδας και του Έλληνα.

Ποιος είναι ο στόχος σας στην Κεντρική Μακεδονία, όπου στις εθνικές εκλογές του 2023 το κόμμα σας δεν είχε πετύχει και τα πιο υψηλά του ποσοστά;

Δεν κρίνω σκόπιμο να προσδιορίσω συγκεκριμένο ποσοστό σε κάθε περιφέρεια. Όπως έχω ξαναπεί, ο πήχης σε όλη την επικράτεια μπαίνει στο ύψους του ποσοστού των Ευρωεκλογών του 2019. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτή την κάλπη, όμως, δεν είναι μόνο ποσοτικός, αλλά και ποιοτικός. Και εκφράζεται από το σύνθημά μας: «Σταθερά, πιο κοντά στην Ευρώπη».

Με το ίδιο κριτήριο, προχωρούν 1.000 και πλέον αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην Κεντρική Μακεδονία. Προκειμένου η μεγαλύτερη, σε έκταση, περιφέρεια της χώρας να συγκλίνει με τις υπόλοιπες, αλλά και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είναι μια διαδρομή που έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ορμή, αν οι πολίτες ψηφίσουν με σύνεση και σοβαρότητα για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους.

Οι δημοσκοπήσεις κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό απώλειες της ΝΔ προς τα λεγόμενα δεξιά κόμματα και ιδιαίτερα προς την Ελληνική Λύση. Ποιο είναι το επιχείρημά σας σε ένα παραδοσιακό ψηφοφόρο της ΝΔ που θέλει να στείλει μήνυμα προς την κυβέρνηση;

Οι λαϊκιστές επιμένουν να δίνουν εύκολες απαντήσεις σε δύσκολα προβλήματα. Και οι «πατριώτες του καναπέ» συνεχίζουν να πωλούν αμφιλεγόμενα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης. Ενώ αυτοί που διεκδικούν το μονοπώλιο της πίστης, μάς απειλούν με χριστιανόμετρα, ψαρεύοντας στα θολά νερά της δικαιολογημένης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης. Η πολιτική, όμως, δεν είναι telemarketing. Ο κορμός της παράταξής μας γνωρίζει καλά πως δεν μπορεί να τους εμπιστευθεί. Δεν σκόπευα να αναφερθώ σε κάποιον πολιτικό αρχηγό. Αλλά, αφού τον επικαλείστε, να θυμίσω μόνο ότι ο συγκεκριμένος έταξε συντάξεις 4.000 ευρώ. Είναι να απορεί κανείς όχι με αυτά που λέει. Αλλά πώς και δεν γελάει και ο ίδιος με όσα λέει, καθώς συναγωνίζεται με τον κ. Κασσελάκη στη συγκομιδή των καρπών ενός ανύπαρκτου λεφτόδεντρου.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασσελάκη; Πώς κρίνετε συνολικά την προεκλογική τακτική του προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πολιτεύεται όπως πολιτεύτηκε και στις εσωκομματικές εκλογές. Μόνο που, τότε, οι όποιες επιπτώσεις αφορούσαν το κόμμα του. Ευτυχώς, όχι τη χώρα μας. Γιατί μπορεί, άραγε, να τον φανταστεί κανείς να διαπραγματεύεται τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης; Nα συζητά με ξένους ηγέτες; Ή να διαχειρίζεται κρίσεις όπως η πανδημία; Oι μεταναστευτικές εισβολές; Oι εθνικές συγκρούσεις στη γειτονιά μας;

Δεν θα σταθώ ούτε στα παιδαριώδη λάθη του, ούτε στα διαρκή ολισθήματά του που αναδεικνύουν πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας. Θα επισημάνω, απλώς, την εντυπωσιακή επιμονή του σε συνταγές που απέτυχαν παταγωδώς. Μιλώ για την τοξικότητα, τις προσωπικές επιθέσεις και τα fake news που επιστρατεύει καθημερινά για να πλήξει την κυβέρνηση. Απαντήσεις, όμως, δεν θα δώσω εγώ, αλλά η κάλπη.

Τέλος δύο θέματα για τη Θεσσαλονίκη, όπου έχετε εκλεγεί και βουλευτής: Οι πολίτες εδώ είναι ανυπόμονοι και δύσπιστοι για το κυβερνητικό έργο. Είτε αυτό αφορά στο Μετρό, είτε στο Flyover, όπου καθυστερήσεις και προσφυγές, ενώ το έργο ταλαιπωρεί τους οδηγούς στην περιφερειακή. Είστε ευχαριστημένος; Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους Θεσσαλονικείς;

Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται γιατί επί 20 και πλέον χρόνια έχουν ακούσει τόσες υποσχέσεις για το Μετρό. Έχουν δει μέχρι και εγκαίνια σε μουσαμάδες! Πλέον, όμως, δικαιούνται να είναι ανυπόμονοι. Αλλά όχι δύσπιστοι. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε αυτό το έργο και είναι έτοιμη να το παραδώσει σε 6 μήνες. Ώστε, τον Νοέμβριο του ‘24, το πιο σύγχρονο Μετρό της Ευρώπης να υποδεχθεί τους πρώτους επιβάτες, παρά τα εμπόδια και τις καθυστερήσεις που ορισμένοι επεδίωξαν.

Όσον αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά, αναμένεται 6 με 8 μήνες μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, το καλοκαίρι του 2025. Ενώ δρομολογούνται οι επεκτάσεις προς τα δυτικά, συνθέτοντας το μεγαλύτερο συγκοινωνιακό έργο που κατασκευάζεται, σήμερα στη χώρα. Σε συνδυασμό, μάλιστα, με το Flyover, θα ανακουφίσει αισθητά την πόλη από το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Συμμερίζομαι τα παράπονα για τα προβλήματα που προκαλούν οι εργασίες. Όμως θα επαναλάβω ότι η ταλαιπωρία είναι προσωρινή. Αλλά το έργο μόνιμο. Γι' αυτό και εξελίσσονται στοχευμένες παρεμβάσεις για τη διευκόλυνσή των οδηγών και την αποσυμφόρηση των επιβαρυμένων αρτηριών. Όσον αφορά τις δικαστικές εμπλοκές, πρέπει να πούμε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ήδη την αίτηση αναστολής των εργασιών που είχαν καταθέσει σύλλογοι.. Ελπίζω, λοιπόν, ότι δεν θα έχουμε άλλες καθυστερήσεις και ότι το έργο θα προχωρήσει με εντατικούς ρυθμούς.

Ένα μεγάλο πρότζεκτ της πόλης είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ. Σας θυμίζω ότι ήταν ένα από τα 5 εμβληματικά έργα στις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις που κάνατε το 2019. Που βρισκόμαστε; Έχετε καταλήξει στο τελικό μοντέλο χρηματοδότηση και το σχέδιο της ανάπλασης τη Έκθεσης; Τι να περιμένει η πόλη και η Βόρεια Ελλάδα;

Πράγματι. η ανάπλαση της ΔΕΘ είναι ένα ακόμα έργο πνοής όχι μόνο για την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα που έχει «περάσει από σαράντα κύματα» εδώ και τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, τα νέα είναι πολύ θετικά.

Το σχέδιό μας για ένα υπερσύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο που θα περιλαμβάνει επιχειρηματικό κέντρο και ξενοδοχείο, και θα συνδυάζεται με ένα μεγάλο αστικό πάρκο, μπαίνει στην τελική ευθεία. Τα κομμάτια του παζλ συμπληρώνονται το ένα μετά το άλλο: Εκδόθηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Συμφώνησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και καταλήξαμε στο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Πλέον, αναμένουμε να γίνει ο διαγωνισμός, το αργότερο έως τις αρχές του 2025, με τη συνδρομή του Υπερταμείου. Με στόχο να υλοποιηθεί ένα βιώσιμο έργο που θα αφήσει μία ανεξίτηλη αναπτυξιακή σφραγίδα στην πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.