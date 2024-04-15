Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν έδωσε χθες Κυριακή εντολή στους νομάρχες να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας στους εβραϊκούς χώρους λατρείας, καθώς και στα εβραϊκά σχολεία, μια ημέρα μετά την άνευ προηγουμένου απευθείας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και ενόψει του Πέσαχ, του εβραϊκού Πάσχα.

Ο υπουργός ζήτησε οι νομάρχες να φροντίσουν να υπάρξει παρουσία, «στατική και ορατή», δυνάμεων επιβολής της τάξης μπροστά σε χώρους λατρείας της εβραϊκής κοινότητας και στα κτίρια που θεωρούνται πιο «εμβληματικά» ή «νευραλγικά».

Καθώς πλησιάζει το Πέσαχ (22η-30ή Απριλίου), τους κάλεσε ακόμη να δώσουν ιδιαίτερη «προσοχή» στις λειτουργίες και στις συγκεντρώσεις που «παραδοσιακά» συγκεντρώνουν πολύ κόσμο.

Ακόμα, ο υπουργός Εσωτερικών απαίτησε να υπάρχουν μπροστά σε εβραϊκά ιεροδιδασκαλεία ήδη από σήμερα «συστηματικά στατικοί φρουροί τις ώρες εισόδου και εξόδου των μαθητών».

Επιπλέον ο Ζεράλντ Νταρμανέν ζήτησε να γίνονται «τακτικά διελεύσεις δυνάμεων της αστυνομίας και της χωροφυλακής» μπροστά σε «εξειδικευμένα καταστήματα» της εβραϊκής κοινότητας.

Έλαβε τις αποφάσεις αυτές εξαιτίας του «πολύ υψηλού επιπέδου τρομοκρατικής απειλής», της «διατήρησης σε υψηλό επίπεδο των ενεργειών αντισημιτικού χαρακτήρα» στη Γαλλία, καθώς και της συνέχισης «των εντάσεων σε διεθνές επίπεδο», πάνω απ’ όλα «της επίθεσης του Ιράν στο Ισραήλ» το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, εξήγησε στο έγγραφό του.

Πηγή: skai.gr

