Ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε χθες την απευθείας, άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή «κήρυξη πολέμου» και υποστήριξε πως η χώρα του προστατεύει την Ευρώπη από την ιρανική «αυτοκρατορία του κακού» σε συνέντευξή του στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

«Προστατεύουμε την Ευρώπη από αυτή την αυτοκρατορία το κακού και είναι καιρός να γίνει σαφές αυτό», είπε. «Είναι καιρός ο κόσμος να αντιμετωπίσει αυτή την αυτοκρατορία του κακού στην Τεχεράνη και να ξεκαθαρίσει στο ιρανικό καθεστώς πως αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι, πως αυτό είναι απαράδεκτο», επέμεινε.

Καταφέρθηκε επίσης εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, διότι κατ’ αυτόν αυξάνουν το κόστος ζωής σε όλο τον κόσμο εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ενώ στάθηκε στην ιρανική βοήθεια στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου χρησιμοποιούνται drones ιρανικού σχεδιασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.