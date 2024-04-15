Η Χαμάς υπέβαλε αντιπρόταση στο Ισραήλ για εκεχειρία στη Γάζα

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς υπέβαλε στους μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ αντιπρόταση για τη σύναψη συμφωνίας προκειμένου να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να αφεθούν ελεύθεροι ισραηλινοί όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων, ανέφερε χθες Κυριακή στην ψηφιακή της έκδοση η Haaretz.

Προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων και κρατούμενων έπειτα από κατάπαυση του πυρός διάρκειας 42 ημερών, κατά την ισραηλινή εφημερίδα, που επικαλέστηκε παλαιστινιακές και αραβικές πηγές της.

Η Χαμάς φέρεται να απέρριψε πρόταση των ΗΠΑ που προέβλεπε την απελευθέρωση 40 ομήρων και σε αντάλλαγμα 900 παλαιστινίων κρατουμένων κατά τη διάρκεια ανακωχής έξι εβδομάδων.

Σύμφωνα με τη Χααρέτς, η Χαμάς αντιπροτείνει ο ισραηλινός στρατός να σταματήσει τις επιχειρήσεις σε πρώτη φάση για έξι εβδομάδες και να αποσυρθεί από αστικά κέντρα. Ακόμη, θέλει να δει επιστροφή των εκτοπισμένων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Την περίοδο αυτή, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα θα αναζητήσει τους ομήρους και θα επαληθεύσει την κατάστασή τους.

Στη δεύτερη φάση, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από όλη τη Λωρίδα της Γάζας και μόνο τότε θα αρχίσει η ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους. Για κάθε ισραηλινό άμαχο, θα πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι 30 παλαιστίνιοι κρατούμενοι και για κάθε μέλος του στρατού 50, ανάμεσά τους κάπου 30 που εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης, κατά την πρόταση.

Οι όμηροι που είναι νεκροί —άμαχοι και στρατιωτικοί— θα παραδοθούν στις ισραηλινές αρχές στην τρίτη και τελευταία φάση, αφού αρθεί η πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας κι αρχίσει η ανοικοδόμηση, πάντα κατά την αντιπρόταση της Χαμάς.

Οι ισραηλινές αρχές λογαριάζουν πως στον παλαιστινιακό θύλακο κρατούνται ζωντανοί λίγοι λιγότεροι από εκατό όμηροι, ενώ άλλοι τουλάχιστον 34 είναι νεκροί.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται ασφυκτική πίεση από μέλη της κυβέρνησής του που ανήκουν στην άκρα δεξιά να μην κάνει υπερβολικές, κατ’ αυτούς, παραχωρήσεις στη Χαμάς και να προχωρήσει σε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα, παρά τις διεθνείς πιέσεις να ακυρωθεί η επιχείρηση αυτή. Η ισραηλινή κυβέρνηση εννοεί να συνεχίσει τον πόλεμο αφού τερματιστεί ενδεχόμενη εκεχειρία για να «αφανίσει» τη Χαμάς, κίνημα στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

