Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν προχθές Σάββατο και χθες Κυριακή πάνω από 80 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) και τουλάχιστον 6 βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που είχαν στόχο το Ισραήλ, έκανε γνωστό σήμερα μέσω X το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ανάμεσά τους ήταν βαλλιστικός πύραυλος πάνω στο όχημα από το οποίο επρόκειτο να εκτοξευθεί και επτά UAVs που καταστράφηκαν στο έδαφος σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, διευκρίνισε.

Το Ιράν και σύμμαχοί του εξαπέλυσαν πάνω από 350 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα φορτωμένα εκρηκτικά, πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου. Επρόκειτο για άνευ προηγουμένου, απευθείας επίθεση της Ισλαμικής Δημοκρατίας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Οι περισσότεροι πύραυλοι και τα περισσότερα drones εξαπολύθηκαν από το έδαφος του Ιράν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δεν καταγράφτηκαν παρά ελαφριές υλικές ζημιές, καθώς, κατ’ αυτόν, καταρρίφθηκαν «όλα» τα drones, «όλοι» οι πύραυλοι κρουζ και διαπέρασαν την αντιπυραυλική ασπίδα του μόνο «κάποιοι» βαλλιστικοί πύραυλοι. Η αναχαίτιση και η καταστροφή τους έγινε από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος και από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η CENTCOM τόνισε πως παραμένει έτοιμη «να υποστηρίξει το Ισραήλ να αμυνθεί» μπροστά στις «επικίνδυνες ενέργειες του Ιράν» σε συνεργασία «με τους συμμάχους μας στην περιοχή» στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

Η επίθεση του Ιράν έγινε σε ανταπόδοση για τον βομβαρδισμό της 1ης Απριλίου που κατέστρεψε το ιρανικό προξενείο της Δαμασκού, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, ανάμεσά τους επτά μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων δυο υποστρατήγων της Δύναμης Κουντς του σώματος αυτού, η οποία είναι επιφορτισμένη με τις ιρανικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγόρησε για τον βομβαρδισμό το Ισραήλ, που δεν το επιβεβαίωσε, ούτε το διέψευσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

