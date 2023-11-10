Επιστήμονες στην Κίνα δημιούργησαν την πρώτη ζωντανή χίμαιρα πρωτευόντων χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα.

Ο πίθηκος που γεννήθηκε είχε φωσφορίζοντα πράσινα μάτια και δάχτυλα και δημιουργήθηκε από δύο γενετικά διαφορετικά έμβρυα πιθήκων.

Αυτό το επίτευγμα, δήλωσαν οι ερευνητές, θα μπορούσε να ωφελήσει την ιατρική έρευνα και να βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπων για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών. Οι χίμαιρες είναι ζώα που περιέχουν ομάδες κυττάρων από δύο ή περισσότερους οργανισμούς με διαφορετικούς τύπους DNA.

Ο πίθηκος έζησε για 10 ημέρες πριν υποβληθεί σε ευθανασία, και δημιουργήθηκε με βλαστοκύτταρα από δύο έμβρυα που προέρχονταν από το ίδιο είδος πιθήκου. Γεννήθηκε με υψηλό ποσοστό κυττάρων του δότη – κατά μέσο όρο 67% στους 26 διαφορετικούς τύπους ιστών, δήλωσαν οι επιστήμονες.

«Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε πιο ακριβή μοντέλα πιθήκων για τη μελέτη νευρολογικών ασθενειών καθώς και για άλλες μελέτες βιοϊατρικής», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Ζεν Λίου, της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών.

Οι χίμαιρες είναι σημαντικές για τη μελέτη της εμβρυϊκής ανάπτυξης, αλλά η έρευνα έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό στα χιμαιρικά ποντίκια τα οποία δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1960. Έκτοτε, χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιοϊατρική έρευνα.

Οι επιστήμονες μπορούν να παρακολουθήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα φυσιολογικά κύτταρα αλληλεπιδρούν με γενετικά τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα κύτταρα στα χιμαιρικά ποντίκια, ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τις βιολογικές διεργασίες και τις ασθένειες. Ωστόσο η συγκεκριμένη έρευνα έχει περιορισμούς και για αυτό οι ερευνητές στρέφονται στους πιθήκους, δήλωσαν οι επιστήμονες.

«Τα ποντίκια δεν αναπαράγουν πολλές πτυχές των ανθρώπινων ασθενειών, επειδή η φυσιολογία τους είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας. Αντίθετα, ο άνθρωπος και ο πίθηκος είναι κοντά εξελικτικά, οπότε οι ανθρώπινες ασθένειες μπορούν να μοντελοποιηθούν πιο πιστά στους πιθήκους», δήλωσε ο Λιου.

Πιο αμφιλεγόμενες είναι οι χίμαιρες ανθρώπου-ζώου, οι οποίες περιέχουν ανθρώπινα κύτταρα καθώς και κύτταρα από άλλα είδη. Το 2021, επιστήμονες στις ΗΠΑ και την Κίνα ανακοίνωσαν πως ανέπτυξαν χιμαιρικά έμβρυα ανθρώπου-μαϊμούς. Η επιστημονική κοινότητα ελπίζει πως οι χίμαιρες μπορεί μια μέρα να βοηθήσουν να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση οργάνων για μεταμόσχευση.

Η ερευνητική ομάδα καλλιέργησε εννέα σειρές βλαστοκυττάρων χρησιμοποιώντας κύτταρα που αφαίρεσε από έμβρυα πιθήκων ηλικίας 7 ημερών. Οι ερευνητές μετέτρεψαν τα κύτταρα σε πολυδύναμα – δίνοντάς τους την ικανότητα να οργανώνονται σε όλους τους διαφορετικούς τύπους κυττάρων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ζωντανού ζώου. Στη συνέχεια έγχυσαν ένα υποσύνολο κυττάρων σε γενετικά διαφορετικά έμβρυα ηλικίας 4 έως 5 ημερών από το ίδιο είδος πιθήκου. Στα κύτταρα έγχυσαν επίσης μια πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη, ώστε να μπορέσουν να προσδιορίσουν ποιοι ιστοί είχαν αναπτυχθεί από τα βλαστοκύτταρα. Στη συνέχεια εμφύτευσαν τα έμβρυα σε θηλυκούς πιθήκους. Αυτό οδήγησε σε 12 εγκυμοσύνες και έξι γεννήσεις ζωντανών μωρών.

«Πρόκειται για μια σημαντική μελέτη, αλλά δεν θεωρώ ότι πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη, καθώς οι χίμαιρες που δημιουργήθηκαν δεν είναι βιώσιμες», δήλωσε ο Τζουν Γου, αναπληρωτής καθηγητής μοριακής βιολογίας στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Southwestern του Τέξας

