Οι σειρήνες ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ και στις γύρω περιοχές καθώς η Χαμάς είπε ότι εκτόξευσε ρουκέτες βαθιά μέσα στο έδαφος του Ισραήλ ως «απάντηση» στον αυξανόμενο αριθμό των θανάτων αμάχων στον πόλεμο της Γάζας.

Γιατροί ανέφεραν πως δύο γυναίκες στο Τελ Αβίβ τραυματίστηκαν από θραύσματα. Η επίθεση ακολουθεί μια περίοδο σχετικής ηρεμίας στις πυραυλικές επιθέσεις καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν χερσαία επίθεση στη Γάζα κατά την πέμπτη εβδομάδα του πολέμου.

Ο στρατός ανέφερε ότι κάπου 9.500 πύραυλοι, ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ από τη Γάζα και άλλα μέτωπα από τις 7 Οκτωβρίου και πως 2.000 από αυτές καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα βλήματα να προσγειώνονται χωρίς να προκαλούν ζημιές σε ανοιχτές περιοχές.

Περίπου το 12% των ρουκετών από τη Γάζα, οι περισσότερες από τις οποίες κατασκευάζονται τοπικά, έπεσαν μέσα σε παλαιστινιακό έδαφος, ανέφερε ο στρατός.

"Με την είσοδο των (ισραηλινών) δυνάμεων στο έδαφος, υπήρξε μια σημαντική μείωση στον αριθμό των εκτοξεύσεων [ρουκετών]", ανέφερε.

