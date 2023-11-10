Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επτά μέλη της σκοτώθηκαν στη Συρία 

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι σκοτώθηκαν επτά από τους άνδρες, αλλά δεν διευκρίνισε πού σκοτώθηκαν, αρκούμενη να πει ότι «μαρτύρησαν στον δρόμο προς την Ιερουσαλήμ».

Ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ και ένας λιβανέζος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσαν ότι οι επτά μαχητές σκοτώθηκαν στη γειτονική Συρία το πρωί. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κανονισμούς. Φιλοκυβερνητικά συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κεντρική επαρχία Χομς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η Χεζμπολάχ πολέμησε στη Συρία μαζί με τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, όπου βοήθησαν να ανατραπεί η ισορροπία δυνάμεων υπέρ του Άσαντ κατά τη διάρκεια της 12χρονης σύγκρουσης στη χώρα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι έπληξε στόχους στη Συρία μετά από επίθεση με drones στην πόλη Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα λέγοντας ότι προήλθαν από τη Συρία. Από τις 8 Οκτωβρίου, ανταλλάσσουν πυρά με ισραηλινά στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ.

Οι τελευταίοι θάνατοι ανεβάζουν σε 68 τον αριθμό των μελών της Χεζμπολάχ που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς τον περασμένο μήνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.