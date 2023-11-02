Πριν από 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια, ένα διαστημικό σώμα στο μέγεθος του Άρη έπεσε στον πλανήτη Γη, που μόλις είχε σχηματιστεί. Η σύγκρουση του πλανήτη «Θεία» (Theia) με τη Γη ήταν σφοδρότατη ενώ τα συντρίμμια που εκτοξευτήκαν σε τροχιά, σταδιακά ενώθηκαν και έγιναν ένα ενιαίο σώμα, η Σελήνη.

Τώρα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν κομμάτια της «Θείας» στα έγκατα της Γης.

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Nature», επιστήμονες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, Caltech, με επικεφαλής τον γεωφυσικό του Qian Yuan, υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης, η «Θεία» άφησε μέρος του υλικού της στην επιφάνεια της Γης που σχηματιζόταν ακόμη και ότι τα συντρίμμια «βυθίστηκαν» στον πλανήτη μας.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν εδώ και δεκαετίες ότι - προς τη βάση του μανδύα της Γης, κοντά στο όριο με τον πυρήνα - υπάρχουν κομμάτια πυκνότερου υλικού σε μέγεθος ηπείρου.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι σήμερα, δύο τεράστια, πυκνά κομμάτια στον μανδύα της Γης, είναι ουσιαστικά απομεινάρια του «Θεία».

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προσομοιώσεις της πρόσκρουσης καθώς και την εξέλιξη του εσωτερικού της Γης, για να εντοπίσουν πού μπορεί να κρύβονται τα υπολείμματα της «Θείας» και πώς μπορεί να έχουν αλλάξει με την πάροδο του χρόνου

«Είναι ένα πολύ συναρπαστικό και προκλητικό αποτέλεσμα», δήλωσε ενθουσιασμένος στο National Geographic ο πλανητικός επιστήμονας Robin Canup του Southwest Research Institute του Κολοράντο.

«Αυτό σημαίνει ότι έχουμε υλικό που μπορεί να μας πει περισσότερα για τη Θεία και να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα πως σχηματίστηκε το φεγγάρι».

Πηγή: skai.gr

