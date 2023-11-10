Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές της Ισλανδίας για πιθανή μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη, καθώς – μόνο σε ένα 24ωρο – σημειώθηκαν περισσότεροι από 1400 σεισμοί.

Εχθές, οι λουόμενοι στο διάσημο σπα Blue Lagoon – ένα από τα δημοφιλέστερα ιαματικά λουτρά της χώρας στο Ρέικιαβικ – εγκατέλειψαν άρον άρον τις εγκαταστάσεις όταν έγινε ισχυρός σεισμός ενώ το θέρετρο έκλεισε μέχρι τις 16 Νοεμβρίου.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας δήλωσε ότι σεισμός μεγέθους 5,0 βαθμών, ο μεγαλύτερος από τότε που άρχισε η αυξημένη δραστηριότητα στην Ισλανδία, στα τέλη Οκτωβρίου.

Ο σειμός έγινε λιγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στην ηφαιστειακή περιοχή Fagradalsfjall, περίπου 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ρέικιαβικ.

Από την αρχή της καταμέτρησης του φαινομένου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 δονήσεις από το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας (ΙΜΟ).





Πηγή: skai.gr

