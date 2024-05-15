Καναδάς: Πυρκαγιά απειλεί πετρελαιοπαραγωγική πόλη - Εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων

Νέος συναγερμός στον Καναδά: χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους καθώς δασική πυρκαγιά πλησιάζει απειλητικά τη Φορτ Μακμέρι, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες ποσότητες ασφαλτώδους άμμου της χώρας της βόρειας Αμερικής.

Η πόλη αυτή, στην επαρχία Αλμπέρτα, στον δυτικό Καναδά, είναι γνωστή τόσο επειδή αποτελεί το κυριότερο κέντρο παραγωγής πετρελαίου της χώρας, όσο και επειδή εκεί εκτυλίχθηκε η χειρότερη καταστροφή στη σύγχρονη καναδική ιστορία, όταν τη σάρωσε πυρκαγιά το 2016.

«Παρατηρούμε ακραία συμπεριφορά της φωτιάς», η οποία «ωθείται προς την πόλη από τον άνεμο», δήλωσε η Ζοζέ Σεντ-Ονζ, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στην Αλμπέρτα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η πυρκαγιά, που έχει ήδη μετατρέψει σε αποκαΐδια 96.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων, απέχει πλέον μόλις 13 χιλιόμετρα από την πόλη. Δόθηκε έτσι εντολή στους κατοίκους τεσσάρων νοτίων προαστίων της να φύγουν εσπευσμένα χθες το μεσημέρι.

Εικόνες που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πελώριες ουρές αυτοκινήτων που έφευγαν από την περιοχή. Πολλοί κάτοικοι φέρουν ως ακόμη και σήμερα το τραύμα του χάους που είχε επικρατήσει κατά την εσπευσμένη απομάκρυνση του 2016, όταν 90.000 κάτοικοι προσπάθησαν να φύγουν μέσω της μοναδικής οδού που οδηγεί στην πόλη, η οποία περιβάλλεται από δάσος.

«Ο καπνός μειώνει την ορατότητα κι είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των ακριβών αποστάσεων», σημείωσε η κυρία Σεντ-Ονζ, η οποία πρόσθεσε πως «πυροσβέστες αποσύρθηκαν από την πρώτη γραμμή για λόγους ασφαλείας».

Πάντως, τα πράγματα «είναι πολύ διαφορετικά από το 2016. Διαθέτουμε άφθονους πόρους και βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση», καθησύχασε από την πλευρά του ο Τζόντι Μπουτς, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην περιφέρεια.

Ο Καναδάς κατέχει το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων μαύρου χρυσού, μεγάλο μέρος των οποίων βρίσκεται στην ασφαλτώδη άμμο. Καθημερινά, σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διυλίζονται από την άμμο αυτή, κατά επίσημους κυβερνητικούς αριθμούς, συμβάλλοντας έτσι ο Καναδάς να είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στις ΗΠΑ.

Δυτικότερα, όπου χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα το σαββατοκύριακο, στα περίχωρα της πόλης Φορτ Νέλσον, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, η κατάσταση ήταν βελτιωμένη χθες.

«Κάνει ψύχρα, έχει συννεφιά και πνέει ασθενής άνεμος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρομπ Φρέιζερ, ο δήμαρχος της Φορτ Νέλσον. «Αν η κατάσταση παραμείνει έτσι, ίσως μπορέσουμε να θέσουμε υπό έλεγχο αυτό το κτήνος», πρόσθεσε.

Έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για την επιδείνωση της ποιότητας του αέρα εκδόθηκαν για όλο τον Καναδά και τομείς των ΗΠΑ: ο καπνός των πυρκαγιών εξαπλώθηκε προς νότο, φθάνοντας ως την αμερικανική πολιτεία Οκλαχόμα, καθώς και προς ανατολάς, ως την καναδική επαρχία Κεμπέκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.